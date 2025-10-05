A közösség is birtokba veheti a sportpályát a hajdú-bihari településen

Hosszú évek érthetetlen tortúrája után Nyírmártonfalva Önkormányzatának birtokába is került a felújított pálya és a sporttelep - írja Tasó László, a térség országgyűlési képviselője vasárnap a közösségi oldalán . Mint írja, néhai Antal Gábornál kezdeményezték, végül az előző év végére győzték meg az MNV Zrt.-t, hogy adja át az ingatlant, ami soha nem volt a birtokában.

A közösség is használhatja a sportpályát Nyírmártonfalván

Forrás: Facebook/Tasó László

Az átengedett TAO forrásból 80 millió forintból felújított élőfüves nagypálya öntözőrendszerrel lelátóval, új kapukkal, kispaddal, védőkerítéssel fogadja a sportolni vágyókat, kiemelten a labdarúgószakosztály játékosait. Köszöntőmben kiemeltem, hogy a TAO támogatások biztosítása nélkül minden bizonnyal számos vármegyei településen megszűnt volna a labdarúgás tömegbázisa.

- tette hozzá a képviselő.

Tasó László kiemelte, elfogadható minőségű és egyre korszerűbb infrastruktúra nélkül nem lenne esély a gyermekeket, fiatalokat megnyerni a sport világának, ami a közösségteremtés legfontosabb színtere. Hozzátette,

hogy ameddig nemzeti kormánya van az országnak, addig a támogatásra mindig számíthatnak az egyesületek és a közösségek

