október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

A közösség is birtokba veheti a sportpályát a hajdú-bihari településen

Címkék#Nyírmártonfalva#sportpálya#Tasó László

Öntözőrendszer, lelátó, új kapuk és kispadok is vannak. A sportpályán várnak minden sportolni vágyót a településen.

Haon.hu

Hosszú évek érthetetlen tortúrája után Nyírmártonfalva Önkormányzatának birtokába is került a felújított pálya és a sporttelep - írja Tasó László, a térség országgyűlési képviselője vasárnap a közösségi oldalán . Mint írja, néhai Antal Gábornál kezdeményezték, végül az előző év végére győzték meg az MNV Zrt.-t, hogy adja át az ingatlant, ami soha nem volt a birtokában.

Ismét a közösségé a nyírmártonfalvai sportpálya
A közösség is használhatja a sportpályát Nyírmártonfalván
Forrás: Facebook/Tasó László

Az átengedett TAO forrásból 80 millió forintból felújított élőfüves nagypálya öntözőrendszerrel lelátóval, új kapukkal, kispaddal, védőkerítéssel fogadja a sportolni vágyókat, kiemelten a labdarúgószakosztály játékosait. Köszöntőmben kiemeltem, hogy a TAO támogatások biztosítása nélkül minden bizonnyal számos vármegyei településen megszűnt volna a labdarúgás tömegbázisa.

- tette hozzá a képviselő.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 Tasó László kiemelte, elfogadható minőségű és egyre korszerűbb infrastruktúra nélkül nem lenne esély a gyermekeket, fiatalokat megnyerni a sport világának, ami a közösségteremtés legfontosabb színtere. Hozzátette, 

hogy ameddig nemzeti kormánya van az országnak, addig a támogatásra mindig számíthatnak az egyesületek és a közösségek

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu