Működnek a lámpák, életbe lépett a végleges forgalmi rend a Sámsoni út egy részén – fotókkal, videóval
Mostantól már működnek a jelzőlámpák a közlekedési csomópontokban, az érintett szakaszon. Tovább folytatódik a Sámsoni út fejlesztése.
Mától jelentős javulás áll be a Sámsoni út közlekedésében, hiszen a városhatártól a Kapitány utcáig tartó, kétszer két sávos szakaszon életbe lépett a végleges forgalmi rend. Mostantól már működnek a jelzőlámpák a közlekedési csomópontokban. Az alkalomból megtartott helyszíni, szerdai sajtótájékoztatón Papp László polgármester elmondta: egy hosszú ideje zajló közlekedésfejlesztés egyik fontos állomásához értek. – Mostantól kétszer két sávon, valamint a párhuzamosan futó szervizutakon zajlik majd a forgalom, ami jelentős előrelépés ebben a fejlesztésben – szögezte le Papp László. – Hosszú évekkel ezelőtt indult el a 471-es főút rekonstrukciója. Első lépésben a városhatáron kívüli szakaszok újultak meg, majd sikerült forrást szerezni a belterületi rész fejlesztéséhez is. Köszönjük a lakosság türelmét, mert valóban óriási kitartásra volt szükség a kivitelezés idején. És még nem értünk a végére, hiszen tudjuk, hogy az Acsádi úti kereszteződésben egy jogi probléma akadályozza a befejezést, amelynek megoldásán a város és az Építési és Közlekedési Minisztérium is dolgozik. Az lett volna igazán jó, ha mára az a szakasz is elkészül, és kapunk is kritikát azért, hogy ez még nem történt meg. Ha csak azon múlt volna, hogy kiadjuk az utasítást, induljon a dózer, már régen megtettük volna – de nem hagyhattuk figyelmen kívül a jogi következményeket.
Sámsoni út: amikor végleg elkészül, sokkal kedvezőbb lesz a közlekedési helyzet
A polgármester kiemelte, hogy jelenleg több, rendkívül nagy jelentőségű közlekedésfejlesztés is zajlik a városban, és ez az elkövetkező években is így lesz. – A Sámsoni út fejlesztése, felújítása mellett három nagy közlekedési csomópont – amelyek a város közlekedésében kiemelt szerepet töltenek be – is része ennek a programnak. Emellett a 354-es úton egy különszintű csomópont építése is megkezdődik.
Jövőre pedig elindul az Ótemető utca és a Rakovszky–Árpád tér kereszteződésének átépítése, ennek közbeszerzési eljárása már zajlik.
Szerencse, hogy ezek a beruházások nem egyszerre valósulnak meg a mostani projektekkel, hiszen így is komoly kihívást jelentenek számunkra és a közlekedők számára ez a fejlesztési hullám. Sokszor megkaptuk a kérdést: miért egy időben zajlanak ezek a beruházások? Ennek egyetlen mozgatórugója van: a pénz most áll rendelkezésre, mi pedig megragadtuk a lehetőséget. Amikor 2026-ban minden út és csomópont elkészül, sokkal kedvezőbb közlekedési helyzet alakul majd ki – hangsúlyozta.
A városvezető beszélt a keleti városrész egy másik fontos fejlesztéséről is, a keleti belső közlekedési folyosóról, amelynek kiindulópontja a 471-es út egyik csomópontja. Hozzátette, hogy a projektnek már része annak a geometriának a kialakítása, amely a 48-as út irányába jelöli ki a nyomvonalat. – Ennek építését reményeink szerint a következő évben már el tudjuk indítani.
A beruházás TOP Pluszos forrásokból valósul meg, a kormány a napokban tárgyalja a projekt elindítását
– mondta.
Teljesen megújul a Sámsoni út
Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa további információkat osztott meg a beruházásról, illetve a Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasútvonal fejlesztéséről is. – A most elkészült szakasz már most sokat jelent a közlekedésben, de ha az egész elkészül, még többet fog – mutatott rá. –
Lesznek ugyan még kiegészítő munkák, de azok nem zavarják majd a forgalmat.
Fontos rendezni, hogy a szervizutakon miként alakul a végleges közlekedési rend, illetve a parkolás. Ezt át kell gondolni, mert a terület szélessége korlátozott, de keressük a legjobb megoldást – ígérte a szakember.
Elkészült a debreceni Sámsoni út egy szakasza, elindult rajta a forgalomFotók: Katona Ákos
Tasó László felidézte, hogy a kormány 2015-ben fogadta el a 471-es főút megyei szakaszának felújítását, a munkálatok pedig 2017-ben kezdődhettek el. – A kezdetektől sok tényező akadályozta az eredetileg tervezett ütemet. Kétéves csúszásban vagyunk, mivel 2023 novemberében kellett volna visszakapnunk ezt a területet. Az Acsádi úti szakaszon jelenleg hét hónapos késés van, de ezen a héten kiírják annak a közbeszerzési eljárását, amely lehetővé teszi az út befejezését.
Hátra van még a Kassai útig tartó rész, amely a Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasútvonal (100-as vasútvonal) fejlesztési munkálatainak egyik eleme
– emelte ki.
A kormánybiztos a 100-as vasútvonalra áttérve elmondta, hogy az a nemzetközi vasúti árufuvarozási folyosó része, és meggyőződése szerint az elkövetkező években is fontos szerepet tölt majd be. – A fejlesztési program része a Sámsoni úti vasúti csomópont aluljárója is, amely a vasúti pálya alatt vezeti át a forgalmat.
A beruházás során az érintett vasúti szakasz teljesen megújul: az összes kereszteződést és útkapcsolatot rendbe teszik.
A vágányok teherbíró képességét 22,5 tonnára növelik, a megállóhelyeken és állomásokon perontetőket, valamint – ahol lehet – lifteket és aluljárókat alakítanak ki. A peronokat 50 cm magasra építik, elkészül a teljes térvilágítás és a zajvédő falrendszer, a felsővezetékeket pedig kicserélik. Reményeink szerint 2026 második felében megkezdődhetnek a munkálatok – ismertette a mintegy 260 milliárd forintos beruházás részleteit, amelyből 200 milliárd forintot a pályaszakaszok felújítása tesz ki.
