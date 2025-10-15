Működnek a lámpák, életbe lépett a végleges forgalmi rend a Sámsoni út egy részén – fotókkal, videóval

Mától jelentős javulás áll be a Sámsoni út közlekedésében, hiszen a városhatártól a Kapitány utcáig tartó, kétszer két sávos szakaszon életbe lépett a végleges forgalmi rend. Mostantól már működnek a jelzőlámpák a közlekedési csomópontokban. Az alkalomból megtartott helyszíni, szerdai sajtótájékoztatón Papp László polgármester elmondta: egy hosszú ideje zajló közlekedésfejlesztés egyik fontos állomásához értek. – Mostantól kétszer két sávon, valamint a párhuzamosan futó szervizutakon zajlik majd a forgalom, ami jelentős előrelépés ebben a fejlesztésben – szögezte le Papp László. – Hosszú évekkel ezelőtt indult el a 471-es főút rekonstrukciója. Első lépésben a városhatáron kívüli szakaszok újultak meg, majd sikerült forrást szerezni a belterületi rész fejlesztéséhez is. Köszönjük a lakosság türelmét, mert valóban óriási kitartásra volt szükség a kivitelezés idején. És még nem értünk a végére, hiszen tudjuk, hogy az Acsádi úti kereszteződésben egy jogi probléma akadályozza a befejezést, amelynek megoldásán a város és az Építési és Közlekedési Minisztérium is dolgozik. Az lett volna igazán jó, ha mára az a szakasz is elkészül, és kapunk is kritikát azért, hogy ez még nem történt meg. Ha csak azon múlt volna, hogy kiadjuk az utasítást, induljon a dózer, már régen megtettük volna – de nem hagyhattuk figyelmen kívül a jogi következményeket.

Forrás: Katona Ákos

Sámsoni út: amikor végleg elkészül, sokkal kedvezőbb lesz a közlekedési helyzet

A polgármester kiemelte, hogy jelenleg több, rendkívül nagy jelentőségű közlekedésfejlesztés is zajlik a városban, és ez az elkövetkező években is így lesz. – A Sámsoni út fejlesztése, felújítása mellett három nagy közlekedési csomópont – amelyek a város közlekedésében kiemelt szerepet töltenek be – is része ennek a programnak. Emellett a 354-es úton egy különszintű csomópont építése is megkezdődik.

Jövőre pedig elindul az Ótemető utca és a Rakovszky–Árpád tér kereszteződésének átépítése, ennek közbeszerzési eljárása már zajlik.

Szerencse, hogy ezek a beruházások nem egyszerre valósulnak meg a mostani projektekkel, hiszen így is komoly kihívást jelentenek számunkra és a közlekedők számára ez a fejlesztési hullám. Sokszor megkaptuk a kérdést: miért egy időben zajlanak ezek a beruházások? Ennek egyetlen mozgatórugója van: a pénz most áll rendelkezésre, mi pedig megragadtuk a lehetőséget. Amikor 2026-ban minden út és csomópont elkészül, sokkal kedvezőbb közlekedési helyzet alakul majd ki – hangsúlyozta.