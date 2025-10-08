Helyi közélet
Egy buszmegálló bánta a hirtelen jött bátorságot a hajdú-bihari városban – fotókkal
Ezt mégis miért kellett? Fotókon a buszmegállóban történt rongálás!
Döbbenetes képeket osztottak meg az egyik hajdúhadházi Facebook-csoportban kedden: A poszt szerzője szerint a Nyíl utcai buszmegállóban történt rongálás, ahol ismeretlen tettesek sértették meg a plexiüveget.
Szégyen, hogy az erőnket egy plexilemez szétveréséhez használjuk, de amikor esik az eső, vagy a hó, vagy fúj a hideg szél és beállunk a buszmegállóba, akkor jó, hogy van
– írta a képekhez a nő.
