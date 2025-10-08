Egy buszmegálló bánta a hirtelen jött bátorságot a hajdú-bihari városban – fotókkal

Döbbenetes képeket osztottak meg az egyik hajdúhadházi Facebook-csoportban kedden: A poszt szerzője szerint a Nyíl utcai buszmegállóban történt rongálás, ahol ismeretlen tettesek sértették meg a plexiüveget.

Rongálás Hajdúhadházon: Megsérült a plexiüveg a buszmegállóban

Forrás: Facebook / Hadházon Hallottam

Szégyen, hogy az erőnket egy plexilemez szétveréséhez használjuk, de amikor esik az eső, vagy a hó, vagy fúj a hideg szél és beállunk a buszmegállóba, akkor jó, hogy van

– írta a képekhez a nő.

Télen nem lesz kellemes itt állni...

