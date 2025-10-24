október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűha!

1 órája

Vadállat tűnt fel Debrecenben, videó is készült róla!

Címkék#debrecen#kamera#vadállat

Te is láttad? Nem mindennapi állat sétált végig Debrecen utcáin.

Haon.hu

Debrecenben korábban is találkozhatunk már vadállatokkal, nem olyan régen történt, amikor egy őz merészkedett Alsójózsára, az erdő melletti lakóházakhoz. Májusban volt az az eset, amikor szintén egy őz rótta Debrecen utcáit, akinek végül már csak elpusztult tetemét találták meg a rendőrök. Most újabb vadállat jelenlétét rögzítették a cívisvárosban. 

Te is találkoztál már vele Debrecenben?
Te is találkoztál már vele Debrecenben?
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Debrecen utcáit rója a legújabb látogató

Az egyik Debrecen Hallottam csoportba felkerült egy videó, amin jól látható, hogy egy váratlan vendég sétált végig a ház előtti járdán. A bejegyzésből kiderült, hogy az állat a Zelemér utcában bandukolt. A videó alatt többen is írták, hogy nemcsak arrafelé szokott mászkálni a róka, hanem találkoztak már vele a Vágóhíd utcán és a Zsibogón is.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Videón a róka látogatása Debrecenben:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu