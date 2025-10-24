Vadállat tűnt fel Debrecenben, videó is készült róla!

Debrecenben korábban is találkozhatunk már vadállatokkal, nem olyan régen történt, amikor egy őz merészkedett Alsójózsára, az erdő melletti lakóházakhoz. Májusban volt az az eset, amikor szintén egy őz rótta Debrecen utcáit, akinek végül már csak elpusztult tetemét találták meg a rendőrök. Most újabb vadállat jelenlétét rögzítették a cívisvárosban.

Te is találkoztál már vele Debrecenben?

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Debrecen utcáit rója a legújabb látogató

Az egyik Debrecen Hallottam csoportba felkerült egy videó, amin jól látható, hogy egy váratlan vendég sétált végig a ház előtti járdán. A bejegyzésből kiderült, hogy az állat a Zelemér utcában bandukolt. A videó alatt többen is írták, hogy nemcsak arrafelé szokott mászkálni a róka, hanem találkoztak már vele a Vágóhíd utcán és a Zsibogón is.

Videón a róka látogatása Debrecenben:

