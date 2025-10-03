Átmenetileg bezárták Európa egyik legnagyobb repterét, erre számíthatnak a magyar utasok – videóval

Drónészlelés miatt átmenetileg teljesen leállt a forgalom október 2-án, csütörtök este a müncheni repülőtéren – derült ki a Flightradar24.com közösségi oldalán posztolt bejegyzésből. Mint írták, az észlelések után teljesen lezárták a repteret. Az intézkedések miatt 14 érkező gépet kellett másik repülőtérre irányítani. Hozzátették, a légikikötő egészen péntek reggel 4 óra 59 percig zárva volt.

A repülőtér bezárása a magyar utasokat is érintheti

Ilyen hatással lehet a magyar utasokra a repülőtér bezárása

A reptér lezárása sokakat kellemetlenül érintett, hiszen az átirányítások mellett több járatot törölni is kellett, a fennakadások tehát még pénteken is folytatódnak. A bajor légikikötőből ráadásul heti több járat is indul a debreceni repülőtérre. A csütörtöki gép menetrendje emiatt nem borult fel, még jóval az észlelés előtt landolt Münchenben. Pénteken 17 óra 25 perckor kellene majd érkeznie a cívisvárosba a Lufthansa LH1686-os számú járatának, előreláthatóan, a Flightradar24 portál információi szerint minimális késéssel (15:55 helyett 16:09-kor) szállhat majd fel a német reptérről, és időben indulhat majd tovább Debrecenből 18:20-kor.

A Budapestről induló utasok azonban már nem voltak ennyire szerencsések, ugyanis törölni kellett a Münchenből 6:25-kor induló járatot, így a 7:40-kor visszainduló járat utasai Budapesten ragadtak. A következő, fővárosba tartó járat a tervek szerint azonban késéssel ugyan, de közlekedhet majd.

Az utasoknak ennek ellenére érdemes figyelemmel kísérni a légitársaság által küldött legfrissebb értesítéseket.

A lenti videón jól látható, hogyan alakult az este folyamán a forgalom a müncheni repülőtér környékén:

