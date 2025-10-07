Mégis mit csinálnak? Furcsa repülőgépek jelentek meg Hajdú-Bihar felett?

Furcsa útvonalon repülő kisgépekről jelennek meg kérdések a különféle csoportokban. De miért repülnek alig párszáz méter magasan, ennyire össze-vissza? – olvasható a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal bejegyzésében a kérdés a Nyírség és egyben Hajdú-Bihar felett is megjelenő repülőgépekről.

Furcsa útvonalon repült két repülőgép is

Forrás: Flightradar24

Miért repültek repülőgépek Hajdú-Bihar felett?

Mint azt az oldalon írták, a keleti határ mentén a rókák veszettség elleni vakcinázása folyik. A NÉBIH-re hivatkozva hozzátették, az immunizálás vakcinatartalmú csalétkekkel történik, melyek kijuttatására kisrepülőgépekről való szórással kerül sor. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat.

Szóval nem kell semmi aggodalom, ez egy szokásos őszi program

– emelték ki.

