október 7., kedd

Amália névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
:O

1 órája

Mégis mit csinálnak? Furcsa repülőgépek jelentek meg Hajdú-Bihar felett?

Címkék#róka#ebzárlat#kisgép#vakcina#repülőgép#Hajdú-Bihar

Sokakat meglephettek ezek az útvonalak. De mit is csinálnak ezek a repülőgépek?

Haon.hu

Furcsa útvonalon repülő kisgépekről jelennek meg kérdések a különféle csoportokban. De miért repülnek alig párszáz méter magasan, ennyire össze-vissza? – olvasható a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal bejegyzésében a kérdés a Nyírség és egyben Hajdú-Bihar felett is megjelenő repülőgépekről.

Furcsa útvonalon repült két repülőgép is
Furcsa útvonalon repült két repülőgép is
Forrás: Flightradar24

Miért repültek repülőgépek Hajdú-Bihar felett?

Mint azt az oldalon írták, a keleti határ mentén a rókák veszettség elleni vakcinázása folyik. A NÉBIH-re hivatkozva hozzátették, az immunizálás vakcinatartalmú csalétkekkel történik, melyek kijuttatására kisrepülőgépekről való szórással kerül sor. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat.

Szóval nem kell semmi aggodalom, ez egy szokásos őszi program

– emelték ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu