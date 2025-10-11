1 órája
Kilométerekről is hallani lehetett! Különleges katonai repülő landolt Debrecenben! - fotókkal
A típus megjárta a második világháborút és a hidegháborút is. Az amerikai gyártmányú, kétmotoros katonai repülőgép pénteken ért földet Debrecenben.
Ismét rámosolygott a szerencse a repülés hajdú-bihari szerelmeseire, a figyelmesebb rajongók egy igazán különleges gépmadarat szpottolhattak előbb a Flightradaron, majd a debreceni repülőtéren is! A második világháborús könnyűbombázóra a Katonai repülés Facebook-csoport tagjai is felhívták a figyelmet.
Az oldalon megjelent bejegyzésekből egyebek mellett az is kiderült, a Sweet Eloise II névre keresztelt, amerikai lajstromban lévő második világháborús bombázó koreai háborús festékben pompázik, légibemutatókon is feltűnt már.
Úgy tudni, a Douglas A-26 típusú (később B-26-ként is elhíresült) könnyűbombázó karbantartásra érkezett Debrecenbe.
További fotók a repülőgépről:
Különleges katonai repülőgép szállt le DebrecenbenFotók: Katonai repülés nyilvános Facebook-csoport
Ajánljuk még:
Hamarosan bezár Debrecen belvárosának egyik legnépszerűbb boltja, szem nem marad szárazon
Ez aztán a felhozatal! Itt vannak a legjobb hétvégi programok Hajdú-Biharban!
Holttestet találtak a halőrök a Hortobágy-Berettyón, a csónakbaleset helyszínétől nem messze