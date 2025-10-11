Kilométerekről is hallani lehetett! Különleges katonai repülő landolt Debrecenben! - fotókkal

Ismét rámosolygott a szerencse a repülés hajdú-bihari szerelmeseire, a figyelmesebb rajongók egy igazán különleges gépmadarat szpottolhattak előbb a Flightradaron, majd a debreceni repülőtéren is! A második világháborús könnyűbombázóra a Katonai repülés Facebook-csoport tagjai is felhívták a figyelmet.

Különleges katonai repülő, egy Douglas A-260 landolt Debrecenben

Forrás: Facebook / Katonai repülés

Az oldalon megjelent bejegyzésekből egyebek mellett az is kiderült, a Sweet Eloise II névre keresztelt, amerikai lajstromban lévő második világháborús bombázó koreai háborús festékben pompázik, légibemutatókon is feltűnt már.

Úgy tudni, a Douglas A-26 típusú (később B-26-ként is elhíresült) könnyűbombázó karbantartásra érkezett Debrecenbe.

További fotók a repülőgépről: