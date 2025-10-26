23 perce
Visszaváltaná az üvegeket? Akkor ennék a debreceni REpont automatánál most nem lesz szerencséje!
A probléma okát meg is nevezték. Arról nincs pontos információ, hogy REpont automatát mikortól lehet újra használni.
Jobb, ha el sem indul az Ötvenhatosok terén lévő Aldinál és Sparnál található REpont automatához, mert jelenleg nem működik! Legalábbis erről tanúskodik az érintett helyen lévő gépre kiragasztott értesítő.
Mint azt a Debrecenben Hallottam Facebook-oldalon közzétett fotó bizonyítja, a palackvisszaváltás szünetel az Ötvenhatosok terénél. Az automatára kiragasztott papír szerint a berendezés ideiglenesen nem üzemel, ennek pedig az az oka, hogy a Spar önhibáján kívül nem tudja üzemeltetni azt, mert sem időben, sem mennyiségben nem bocsátották rendelkezésére a szükséges eszközöket. Kiemelték, az üzlet ebben az esetben a kézi átvételre vonatkozó jogszabály értelmében nem köteles a visszaváltásra.
Hozzátették azt is, hogy a visszaváltó automatát azonnal megnyitják, amint elhárulnak a problémák.
