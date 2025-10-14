október 14., kedd

Segíteni próbált

1 órája

Rendőrgyilkosság történt Hajdúhadházon, halántékon szúrták az alhadnagyot

Címkék#hajdúhadház#múltidéző#rendőrgyilkosság

Egy hajdúhadházi rendőr családjának vásárolt édességgel indult hazafelé, de egy tragikus találkozás örökre megváltoztatta a sorsát. A fiatal tiszt élete egy brutális rendőrgyilkosság miatt ért idő előtt véget, amikor szolgálaton kívül próbált segíteni egy bajbajutotton.

Haon.hu

Hajdúhadházon egy elszabadult indulatokkal kísért, brutális támadás oltotta ki egy 26 éves rendőr életét. A fiatal alhadnagy a helyi cukrászdába tért be, hogy apró meglepetéssel kedveskedjen otthon váró családjának; percekkel később már nem volt esély a megmenekülésre. Ötven évvel ezelőtt történt brutális rendőrgyilkosság Hajdúhadházon.

Ötven éve történt brutális rendőrgyilkosság Hajdúhadházon
Forrás:  Napló-archív

A Hajdú-bihari Napló 1975. október 14-i lapszáma számolt be először a megrázó emberölésről. A korabeli tudósítások egybehangzóan úgy írtak Pásti Jánosról, mint szerény, kulturált, jóindulatú és hivatásához rendíthetetlenül hű rendőrről, aki már az iskolapadban és a szolgálatban is az eskü szellemében igyekezett helytállni.

Két gyermeke és várandós felesége várta haza a hajdúhadházi rendőrt

Az ominózus szombaton, 1975. október 11-én Pásti a szülei bocskaikerti házánál segédkezett, majd sötétedés után motorral sietett vissza hajdúhadházi otthonába, ahol két gyermeke és várandós felesége várta. 

Útba ejtette a hajdúhadházi cukrászdát, majd – mivel gyakran volt feszült a helyzet – benézett a szomszédos ÁFÉSZ-vendéglőbe is, hogy meggyőződjön arról, nincs-e ott valami baj. Ám aznap sem volt nyugalom.

Szinte egyszerre lépett be a helységbe egy helyi férfival, Szilágyi Lajossal, aki az imént még eszméletlenül feküdt a mellékhelyiségben, miután két fiatal leütötte. A támadók visszaeső bűnelkövetők voltak, akik rettegésben tartották a környéket. Pásti rákérdezett, kik a felelősök, mire Szilágyi B. Ferencre és társaságára mutatott; a férfi családtagjaival ült egy asztalnál. Rokonaival együtt azért jelentek meg, hogy egy korábbi szóváltás után biztosítsák a túlerőt, mivel a garázda férfit korábban a viselkedése miatt kitessékelték a vendéglőből.

Forrás: Hajdú-bihari Napló, 1975.

Rendőrgyilkosság a hajdúhadházi vendéglőben

Amikor a rendőr igazoltatni próbálta őket, a társaság szitkozódva felugrott és menekülni kezdett. B. Ferenc apja egy sörösüveget vágott szét a feljelentést tevő Szilágyi fején, anyja pedig hátulról a rendőr hajába kapaszkodva a földre rántotta. 

Ekkor B. Ferenc egy mintegy 12 centiméteres kést rántott elő, és a földön fekvő, védekezésre képtelen rendőr halántékába tőrig belemártotta. 

A földre rogyott Pástiba még két rúgást is belerúgott, miközben trágár sértéseket ordított, majd kísérőivel együtt elmenekült. A rendőrök azonban rövid időn belül kézre kerítették őket, éjjel két órára már előállították a gyanúsítottakat.

Húsz év után szabadult a hajdúhadházi rendőrgyilkos

A mindössze négy elemit végzett, 19 éves B. Ferencet jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték; anyja 15, apja 3 évet kapott. Az „életfogytiglan” végül nagyjából húsz év börtönt jelentett, és a szabadulást követő egy éven belül B. Ferencet ismét letartóztatták rablás miatt.

Pásti Jánost egy héttel a halála után temették el, ezrek kísérték utolsó útjára a hajdúhadházi rendőrt. A fiatalon elhunyt alhadnagy emlékét ma is tábla őrzi a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületén.

