Ha lemaradt a népszerű debreceni vásárról, nézze meg képeinken!

Ezen a hétvégén a szokásoktól eltérően nem vasárnap, hanem szombaton délelőtt rendezték meg a népszerű debreceni régiségvásárt. A Nagyerdei Stadion mellett ezúttal is páratlan régi kincsek között válogathattak a régiségek szerelmesei – már aki időben kapcsolt, mert bár a szervezők jelezték az időpontváltozást, bizonyára akadnak olyanok, akik megszokásból vasárnapra időzítették a kincslelőhely félkeresését. Akár ott volt valaki, akár nem, galériánkban nosztalgiázhat egy kicsit a régmúlt korok (tárgyai) iránt: