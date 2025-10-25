október 25., szombat

Kincsek

51 perce

Ha lemaradt a népszerű debreceni vásárról, nézze meg képeinken!

Címkék#Nagyerdei Stadion#kincs#régiségvásár

Ezúttal is kincsekre lelhettek a látogatók a népszerű debreceni vásárban.

Haon.hu

Ezen a hétvégén a szokásoktól eltérően nem vasárnap, hanem szombaton délelőtt rendezték meg a népszerű debreceni régiségvásárt. A Nagyerdei Stadion mellett ezúttal is páratlan régi kincsek között válogathattak a régiségek szerelmesei – már aki időben kapcsolt, mert bár a szervezők jelezték az időpontváltozást, bizonyára akadnak olyanok, akik megszokásból vasárnapra időzítették a kincslelőhely félkeresését. Akár ott volt valaki, akár nem, galériánkban nosztalgiázhat egy kicsit a régmúlt korok (tárgyai) iránt:

Régiságvásár 2025 októberének utolsó hétvégéjén

Fotók: Vida Márton Péter

Ajánljuk még:

 

 

