Ha lemaradt a népszerű debreceni vásárról, nézze meg képeinken!

Ezúttal is kincsekre lelhettek a látogatók a népszerű debreceni vásárban.
Ezen a hétvégén a szokásoktól eltérően nem vasárnap, hanem szombaton délelőtt rendezték meg a népszerű debreceni régiségvásárt. A Nagyerdei Stadion mellett ezúttal is páratlan régi kincsek között válogathattak a régiségek szerelmesei – már aki időben kapcsolt, mert bár a szervezők jelezték az időpontváltozást, bizonyára akadnak olyanok, akik megszokásból vasárnapra időzítették a kincslelőhely félkeresését. Akár ott volt valaki, akár nem, galériánkban nosztalgiázhat egy kicsit a régmúlt korok (tárgyai) iránt:
Régiságvásár 2025 októberének utolsó hétvégéjénFotók: Vida Márton Péter
