1 órája

Jó tudni! Változik a népszerű hajdú-bihari vásár időpontja, itt vannak a részletek!

Erre érdemes odafigyelni. Nem az eredeti időpontban lesz a hajdú-bihari városban a régiségvásár.

Haon.hu

Rendhagyó időpontban, 2025. október 18-án, szombaton várja látogatóit a Berettyói Régiségvásár és Bolhapiac a Berettyóújfalui Piacon. A szervezők októberben is változatos programokkal készülnek, hogy az esemény minden korosztály számára élvezetes legyen – számolt be róla a Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.

Régiségvásár várja az érdeklődőket Berettyóújfaluban
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a nap során látványos motoros felvonulás és élménymotorozás kínál különleges élményt a motorok szerelmeseinek, míg a veterán járművek kedvelői helyi és környékbeli ritkaságokat tekinthetnek meg a kiállításon.

A rendezvény egyik leginkább várt programját a Bűnvadászok duó fellépése adja, akik garantáltan jó hangulatot teremtenek majd a vásár forgatagában.

