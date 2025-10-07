1 órája
Jó tudni! Változik a népszerű hajdú-bihari vásár időpontja, itt vannak a részletek!
Erre érdemes odafigyelni. Nem az eredeti időpontban lesz a hajdú-bihari városban a régiségvásár.
Rendhagyó időpontban, 2025. október 18-án, szombaton várja látogatóit a Berettyói Régiségvásár és Bolhapiac a Berettyóújfalui Piacon. A szervezők októberben is változatos programokkal készülnek, hogy az esemény minden korosztály számára élvezetes legyen – számolt be róla a Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.
Mint írták, a nap során látványos motoros felvonulás és élménymotorozás kínál különleges élményt a motorok szerelmeseinek, míg a veterán járművek kedvelői helyi és környékbeli ritkaságokat tekinthetnek meg a kiállításon.
A rendezvény egyik leginkább várt programját a Bűnvadászok duó fellépése adja, akik garantáltan jó hangulatot teremtenek majd a vásár forgatagában.
