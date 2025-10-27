Számos programmal készül Püspökladány

November 8-án Püspökladányban minden a hagyományról, ízekről és zenéről szól – számolt be róla közösségi oldalán a Dorogi Márton Művelődési Központ.

Püspökladány számtalan programmal várja az érdeklődőket

Mint írják, a Dorogi Márton Művelődési Központ és környéke ad otthont az év egyik legszínesebb közösségi eseményének, ahol 4 rendezvény fonódik össze egyetlen felejthetetlen napba:

I. Püspökladányi Kolbásztöltő Verseny

V. Püspökladányi Termelői- és Kézműves Vásár

„Püspökladány Süteménye” Verseny

V. Márton-napi Libaságok – kézműves játszóház, táncház, versenyek

Miért érdemes eljönni?

Mert a kolbász itt nem csak étel, hanem élmény! A kolbásztöltő versenyen baráti társaságok, családok és munkahelyi csapatok mérhetik össze fűszerezési tudományukat. A kolbásztöltő versenyen 10 kg húsból készülnek a legízletesebb falatok.

Mert itt nem csak vásárolni lehet, hanem találkozni, beszélgetni, együtt nevetni. A vásár célja, hogy összehozza a családokat, baráti társaságokat, közösségeket – és közben támogassa a helyi termelőket, kézműveseket, hagyományőrzőket.

Mert a süteményversenyen kiderül, melyik házi aprósütemény lesz Püspökladány süteménye! A nevezett finomságok legjobbjai díjat kapnak!

Egész napos zenei kavalkád Püspökladányban

9:00 – Kék Virág Trió: hangulatos reggeli dallamok

10:00 – Na-Ko-Ma Banda: lendületes népzene, táncra hívó ritmusok

11:00 – Ünnepélyes megnyitó

12:00 – Kabai Mennykő Néptáncegyüttes: hagyományőrző táncok

14:00 – Matchboys zenekar: pörgős zárás

A gyerekeket kézműves játszóház, libás kézműveskedés és Márton-napi játékok várják, míg a felnőttek a vásári forgatagban, a kolbásztöltésnél vagy a sütemények között találhatják meg a kedvencüket.

Kóstolj frissen sült kolbászt és házi süteményeket, válogass kézműves portékákból, hozd el a családot, barátokat – minden korosztály talál magának élményt!

