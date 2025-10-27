október 27., hétfő

Számos programmal készül Püspökladány

Címkék#verseny#program#vásár#Püspökladány

Érdemes már most beírni a naptárba november 8-át. Püspökladány számtalan programmal várja az érdeklődőket.

Haon.hu

November 8-án Püspökladányban minden a hagyományról, ízekről és zenéről szól – számolt be róla közösségi oldalán a Dorogi Márton Művelődési Központ

Püspökladány számtalan programmal várja az érdeklődőket
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mint írják, a Dorogi Márton Művelődési Központ és környéke ad otthont az év egyik legszínesebb közösségi eseményének, ahol 4 rendezvény fonódik össze egyetlen felejthetetlen napba:

  •  I. Püspökladányi Kolbásztöltő Verseny 
  •  V. Püspökladányi Termelői- és Kézműves Vásár
  •  „Püspökladány Süteménye” Verseny
  •  V. Márton-napi Libaságok – kézműves játszóház, táncház, versenyek

Miért érdemes eljönni?

Mert a kolbász itt nem csak étel, hanem élmény! A kolbásztöltő versenyen baráti társaságok, családok és munkahelyi csapatok mérhetik össze fűszerezési tudományukat. A kolbásztöltő versenyen 10 kg húsból készülnek a legízletesebb falatok.

Mert itt nem csak vásárolni lehet, hanem találkozni, beszélgetni, együtt nevetni. A vásár célja, hogy összehozza a családokat, baráti társaságokat, közösségeket – és közben támogassa a helyi termelőket, kézműveseket, hagyományőrzőket.

 Mert a süteményversenyen kiderül, melyik házi aprósütemény lesz Püspökladány süteménye! A nevezett finomságok legjobbjai díjat kapnak!

Egész napos zenei kavalkád Püspökladányban

9:00 – Kék Virág Trió: hangulatos reggeli dallamok

10:00 – Na-Ko-Ma Banda: lendületes népzene, táncra hívó ritmusok

11:00 – Ünnepélyes megnyitó

12:00 – Kabai Mennykő Néptáncegyüttes: hagyományőrző táncok

14:00 – Matchboys zenekar: pörgős zárás

 A gyerekeket kézműves játszóház, libás kézműveskedés és Márton-napi játékok várják, míg a felnőttek a vásári forgatagban, a kolbásztöltésnél vagy a sütemények között találhatják meg a kedvencüket.

Kóstolj frissen sült kolbászt és házi süteményeket, válogass kézműves portékákból, hozd el a családot, barátokat – minden korosztály talál magának élményt!

