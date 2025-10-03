2 órája
Pro Urbe díjat is adtak át a hajdú-bihari városban!
Mutatjuk, ki kapta! Városi díjakat és kitüntetéseket osztottak Püspökladányban.
Püspökladány Város Önkormányzata ezúton is szívből gratulál mindazoknak, akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató emberi hozzáállásukkal és közösségi szerepvállalásukkal hozzájárultak a város értékeinek gyarapításához – olvasható a település hivatalos Facebook-oldalának pénteki posztjában. A díjátadó ünnepséget szeptember 27-én tartották a településen.
- Rettegi Istvánné posztumusz díj: Sáhi Gyula Árpádné
- Püspökladány Sportjáért – Bene Gyula díj: Darabos László
- Pro Human díj: Demeterné Csökmei Éva
- Pro Urbe díj: Mile Ferenc
- Csenki díj: Nagyné Szabó Erika – a díjat lánya vette át
- Az év Mecénása díjat kapta: Szabó Imre Attila
Köszönjük mindannyiuknak, hogy munkájukkal, elhivatottságukkal és emberségükkel példát mutatnak mindannyiunk számára. Továbbá köszönjük a Kálvin téri Általános Iskola és a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola közreműködését
- írják a bejegyzésben.
