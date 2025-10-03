Pro Urbe díjat is adtak át a hajdú-bihari városban!

Püspökladány Város Önkormányzata ezúton is szívből gratulál mindazoknak, akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató emberi hozzáállásukkal és közösségi szerepvállalásukkal hozzájárultak a város értékeinek gyarapításához – olvasható a település hivatalos Facebook-oldalának pénteki posztjában. A díjátadó ünnepséget szeptember 27-én tartották a településen.

Városi díjakat és kitüntetéseket adtak át Püspökladányban

Forrás: Facebook / Püspökladány Város hivatalos oldala

Rettegi Istvánné posztumusz díj: Sáhi Gyula Árpádné

Püspökladány Sportjáért – Bene Gyula díj: Darabos László

Pro Human díj: Demeterné Csökmei Éva

Pro Urbe díj: Mile Ferenc

Csenki díj: Nagyné Szabó Erika – a díjat lánya vette át

Az év Mecénása díjat kapta: Szabó Imre Attila

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Köszönjük mindannyiuknak, hogy munkájukkal, elhivatottságukkal és emberségükkel példát mutatnak mindannyiunk számára. Továbbá köszönjük a Kálvin téri Általános Iskola és a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola közreműködését

- írják a bejegyzésben.

Ajánljuk még: