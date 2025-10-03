október 3., péntek

Elismerés

2 órája

Pro Urbe díjat is adtak át a hajdú-bihari városban!

Mutatjuk, ki kapta! Városi díjakat és kitüntetéseket osztottak Püspökladányban.

Haon.hu

Püspökladány Város Önkormányzata ezúton is szívből gratulál mindazoknak, akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató emberi hozzáállásukkal és közösségi szerepvállalásukkal hozzájárultak a város értékeinek gyarapításához – olvasható a település hivatalos Facebook-oldalának pénteki posztjában. A díjátadó ünnepséget szeptember 27-én tartották a településen.

Városi díjakat és kitüntetéseket adtak át Püspökladányban
Forrás: Facebook / Püspökladány Város hivatalos oldala
  • Rettegi Istvánné posztumusz díj: Sáhi Gyula Árpádné
  • Püspökladány Sportjáért – Bene Gyula díj: Darabos László 
  • Pro Human díj: Demeterné Csökmei Éva 
  • Pro Urbe díj: Mile Ferenc 
  • Csenki díj: Nagyné Szabó Erika – a díjat lánya vette át
  • Az év Mecénása díjat kapta: Szabó Imre Attila

Köszönjük mindannyiuknak, hogy munkájukkal, elhivatottságukkal és emberségükkel példát mutatnak mindannyiunk számára. Továbbá köszönjük a Kálvin téri Általános Iskola és a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola közreműködését

- írják a bejegyzésben. 

