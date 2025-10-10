2 órája
Visszatér a népszerű őszi vásár Debrecenben ezen a hétvégén!
Október második hétvégéjén a hagyományok és a modernitás találkozik Hajdú-Biharban. A hétvégi programok között mindenki megtalálhatja a kedvére valót.
Debrecen és környéke izgalmas programkavalkáddal készül október második hétvégéjére is. Vásári forgatag, filmvetítések, erdei futóverseny, könyvbörzék és történelmi megemlékezés teszi majd emlékezetessé ezt a két napot – a megyeszékhelytől a kisebb településekig mindenhol pezsgő közösségi élet várja a családokat, baráti társaságokat és a kultúra szerelmeseit egyaránt.
Sokadalom és filmfesztivál a megyeszékhelyen
A legjelentősebb esemény kétségkívül a 3. Debreceni Sokadalom, amely szombaton és vasárnap várja a látogatókat a Nagyerdőn. Ez a különleges rendezvény ötvözi a tradicionális vásári hangulatot a mai kor igényeivel – több mint 80 kiállító, helyi termelők finomságai és kézműves alkotások népesítik be a 3000 négyzetméteres területet. A Mesterségek Terén interaktív bemutatókon vehetnek részt az érdeklődők: kovácsolás, ötvösség, kosárfonás és bábkészítés mellett még a divat- és jelmeztervezés titkaiba is bepillantást nyerhetnek a látogatók.
Mindemellett zenei és táncprogramok gondoskodnak majd arról, hogy senki ne unatkozzon: néptáncbemutatók, táncház a Homály Bandával, valamint a Debreceni Népi Együttes fellépése teszi még emlékezetesebbé a napot. A legkisebbeket a Kéttornyú Mesekert foglalkoztatója, arcfestés és a Rézangyalok társulat óriásbábos komédiája szórakoztatja majd. A belépés ingyenes, így bárki részese lehet ennek a páratlan vásári kavalkádnak.
Szombaton zárul a Malter Filmfesztivál az Apolló Moziban. Rövidfilmek, debreceni alkotók munkái és nemzetközi válogatások vetítése mellett díjátadó ünnepséget is tartanak. Puskás István alpolgármester nyitja meg az eseményt, minden vetítés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Természetközeli programok a Nagyerdőn
A Nagyerdő Hete rendezvénysorozat utolsó napján családi programokkal búcsúzik. Az Oxigén Kupa erdei futóverseny mellett a Sziget-kékben egész napos bemutatók, gyermekfoglalkozások és természetismereti játékok várják a vendégeket. A Nordic Walking Debrecen Sportegyesület vezetésével happy walking és rekreációs séták indulnak, délután pedig vezetett túra lesz a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében.
Környezettudatos programokkal is készültek: a Future of Debrecen és a Zöld Őrszem csapata bemutatja a környezeti ellenőrző rendszert, ahol a gyerekek akár zajmérő műszert is kipróbálhatnak. A DKSI egyesület pedig kerékpáros ügyességi pályákkal és közlekedési felvilágosítással várja az érdeklődőket.
Buli és kultúra Hajdúszoboszlón
Hajdúszoboszlón Fanni Kertje "Tök jó buli" programja igazi őszi hangulatot teremt majd: labirintus, állatsimogatás, kukoricamorzsolás és tökvásár várja a családokat az Alma dűlőben. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár pedig könyvvásárt rendez becsületkasszával – az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva "Álmok és valóság" címmel.
A város kulturális életének kiemelkedő része a "Munkácsy Hajdúszoboszlón" című kiállítás, amely október 12-én, vagyis ezen a hétvégén zárul. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár hosszított nyitva tartással várja a művészet kedvelőit péntektől vasárnapig 9 és 20 óra között, ráadásul az utolsó hétvégén mindössze 500 forintos kedvezményes belépődíjjal tekinthető meg a tárlat.
Szüreti mulatság és egy történelmi megemlékezés
Hajdúsámsonban szüreti mulatság lesz szombaton a Piactéren és az Epreskerti Rendezvénytéren, míg Nagykerekiben történelmi megemlékezést tartanak – a Bocskai-szabadságharc első győztes csatájának 421. évfordulóját ünneplik a református templomban, ahol ünnepi istentisztelet, tárogató előadás és koszorúzás szerepel a programban.
Polgáron Könyves Vasárnapot rendeznek: rendhagyó nyitva tartás mellett ingyenes féléves könyvtári tagságot lehet váltani, délután pedig papírszínházi mesés foglalkozás és családi játszóház várja a gyerekeket kézműves programokkal.
Vásár zárja a hétvégi programokat
Vasárnap Debrecenben két vásár is várja az érdeklődőket (a már említett sokadalom mellett): a Nagyerdei Stadionnál reggel héttől régiségvásárt tartanak, ahol többek között régi műtárgyak, pénzérmék, bútorok, ékszerek és könyvek cserélnek gazdát. A Tócóskertben pedig baba-mama börze lesz délelőtt, ahol használt gyermekruhák és játékok között válogathatnak a családok.
Ez az októberi hétvége tehát bővelkedik változatos programokban – a tradicionális vásári forgatagok, kulturális események és természetközeli élmények garantálják, hogy minden korosztály találjon kedvére való elfoglaltságot Hajdú-Bihar vármegyében.
