Visszatér a népszerű őszi vásár Debrecenben ezen a hétvégén!

Debrecen és környéke izgalmas programkavalkáddal készül október második hétvégéjére is. Vásári forgatag, filmvetítések, erdei futóverseny, könyvbörzék és történelmi megemlékezés teszi majd emlékezetessé ezt a két napot – a megyeszékhelytől a kisebb településekig mindenhol pezsgő közösségi élet várja a családokat, baráti társaságokat és a kultúra szerelmeseit egyaránt.

A hétvégi programok közt több vásár is lesz

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Sokadalom és filmfesztivál a megyeszékhelyen

A legjelentősebb esemény kétségkívül a 3. Debreceni Sokadalom, amely szombaton és vasárnap várja a látogatókat a Nagyerdőn. Ez a különleges rendezvény ötvözi a tradicionális vásári hangulatot a mai kor igényeivel – több mint 80 kiállító, helyi termelők finomságai és kézműves alkotások népesítik be a 3000 négyzetméteres területet. A Mesterségek Terén interaktív bemutatókon vehetnek részt az érdeklődők: kovácsolás, ötvösség, kosárfonás és bábkészítés mellett még a divat- és jelmeztervezés titkaiba is bepillantást nyerhetnek a látogatók.

Mindemellett zenei és táncprogramok gondoskodnak majd arról, hogy senki ne unatkozzon: néptáncbemutatók, táncház a Homály Bandával, valamint a Debreceni Népi Együttes fellépése teszi még emlékezetesebbé a napot. A legkisebbeket a Kéttornyú Mesekert foglalkoztatója, arcfestés és a Rézangyalok társulat óriásbábos komédiája szórakoztatja majd. A belépés ingyenes, így bárki részese lehet ennek a páratlan vásári kavalkádnak.

