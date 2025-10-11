Ez aztán a felhozatal! Itt vannak a legjobb hétvégi programok Hajdú-Biharban!

Reagált a debreceni önkormányzat a 106-os vasútvonallal kapcsolatos kérdésekre

Ahogy arról már portálunk is többször beszámolt, új nyomvonalat kap az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala, a Debrecent és Nagykerekit összekötő 106-os vasútvonal. Az önkormányzat úgy fogalmazott, Debrecen szempontjából az új nyomvonalra történő áthelyezés azért fontos, mert jelenleg akadályozza a debreceni repülőtér fejlesztését, ugyanis folyamatban van a debreceni repülőtér futópályájának tervezése, amely érinti a 106-os vasútvonalat.