Ez történt pénteken

2 órája

Ez aztán a felhozatal! Itt vannak a legjobb hétvégi programok Hajdú-Biharban!

A hétvégi programok között mindenki találhat kedvére valót. Eseménydús napok jönnek Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Debrecen és környéke izgalmas programkavalkáddal készül október második hétvégéjére is. Vásári forgatag, filmvetítések, erdei futóverseny, könyvbörzék és történelmi megemlékezés teszi majd emlékezetessé ezt a két napot – a megyeszékhelytől a kisebb településekig mindenhol pezsgő közösségi élet várja a családokat, baráti társaságokat és a kultúra szerelmeseit egyaránt.

Több vásár is szerepel a hajdú-bihari hétvégi programok között
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Pénteken történ:

Debreceni sofőr okozott halálos balesetet a 4-es főúton

Meghalt egy ember, másik kettő súlyosan megsérült, amikor két jármű frontálisan ütközött csütörtökön a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál csütörtök este – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság este az MTI-vel. Egy debreceni sofőr okozta a halálos balesetet.

Mi a teendő, ha hajléktalanokkal kapcsolatos problémát észlelünk?

Debrecen önkormányzata felelős és együttműködésen alapuló megoldásokat keres a hajléktalanok kérdésében – különösen fontos ez a hideg hónapok közeledtével, amikor az utcán élők helyzete a legnehezebbé válik – kezdte október 9-én megosztott közleményében a Debreceni Városháza.

Zajlik a holttest azonosítása

Holttestet találtak pénteken a Hortobágy-Berettyón – tudta meg a Hajdú Online. Megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot azzal a kérdéssel, hogy a szeptember 30-án csónakbalesetben eltűnt egyetemista testét találták-e meg, hiszen mint arról elsőként a Haon beszámolt, múlt kedden felborult egy csónak a főcsatornán, Püspökladány közelében, három ember jutott ki a partra, egy férfit azóta is keresnek. 

Reagált a debreceni önkormányzat a 106-os vasútvonallal kapcsolatos kérdésekre

Ahogy arról már portálunk is többször beszámolt, új nyomvonalat kap az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala, a Debrecent és Nagykerekit összekötő 106-os vasútvonal. Az önkormányzat úgy fogalmazott, Debrecen szempontjából az új nyomvonalra történő áthelyezés azért fontos, mert jelenleg akadályozza a debreceni repülőtér fejlesztését, ugyanis folyamatban van a debreceni repülőtér futópályájának tervezése, amely érinti a 106-os vasútvonalat.

Online csalás terjed a debreceni csoportokban

Újabb online csalás ütötte fel a fejét a Facebook-on, most éppen az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban próbálkoztak. A bejegyzés szerint egy édesanya elvesztette a kisfiát, ezt követően az unokájánál leukémiát diagnosztizáltak, és a kezelésekre kellene utalni neki.

Életképes rendezvény, minőségi termékek

A berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnokban rendezett Bihari Számadó Napok 27 éves hagyományra tekint vissza, és az évek során a bihari térség vállalkozóinak egyik legfontosabb seregszemléjévé nőtte ki magát. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főszervezésében és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara társszervezésével megvalósuló rendezvényen idén is több tucat kiállító mutatta be termékeit és szolgáltatásait. Meghallgattuk a megnyitót és beszélgettünk a vállalkozókkal!

Hatalmas lángokkal égett egy lakókocsi Hajdúszoboszlón

Szeptember elején számoltunk be róla, hogy kigyulladt egy lakókocsi Hajdúszoboszlón, a József Attila utcában. A szomszédok durranó hangokra lettek figyelmesek, majd nem sokkal később már a lángokat is látták. 

A Marika nénié nagyon népszerű lángos Debrecenben

Bődületesen sokat süt Marika néni, ráadásul egyedül. Megpróbáltuk kideríteni, miért ennyire népszerű ez a lángos Debrecenben.

Már nem keresik a csónakbalesetben eltűnt fiatalt

Levették a rendőrség oldaláról a körözést. Minden bizonnyal a csónakbalesetben eltűnt fiatal egyetemi kutató holttestét találtak meg.

