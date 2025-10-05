Még időben elcsípheted a poloskákat, így nem jutnak be a lakásba a büdösbogarak

október 5., vasárnap

Nedves törölközős trükk, illóolaj, növények. Különféle praktikák vannak a poloska elleni védekezésben, íme egy adag pakk, mikkel érdemes próbálkozni.

Haon.hu

Az ősz beköszöntével a nemkívánatos vendégek is kopogtatás nélkül tódulnak be a lakásokba, házakba. Bizonyára sokan átélték már, hogy miután bekuckóztak estére, elcsendesült a szoba, egyszer csak egy mély berregő-zúgó „mini helikopter-szerű” hangra lettek figyelmesek. S ekkor már tudták: poloska... Kezdődik a vadászat, merre repül, hogy kapjam el, összenyomjam vagy ne, tényleg büdös lesz? Kellemetlen harc ez elalvás előtt, és hát bármennyire is vendégszerető a magyar, a büdösbogaraknak kívül tényleg tágasabb. Körülnéztünk, milyen poloska elleni házi praktikákkal próbálkozhatunk, a hatásosságukért azonban garanciát nem vállalunk.

A poloska jön, ha hívjuk, ha nem
Forrás: MW-archív

Első körben érdemes leszögezni, hogy a poloska elleni védekezés nem egyszerű, ugyanis ezek a kis idegesítő, hivatlan vendégek nagyon kitartóak és kevés vegyszer hatásos ellenük. Először is érdemes tisztázni a zöld és barna poloska közti különbséget.  Bár mindkettő invazív, növényevő, és sajnos nagy kártevő, a zöld vándorpoloska nyáron és kora ősszel aktív, aztán melegebb helyet keres teleléshez (pl. terasz, ablakkeret, lakás). A szaga kellemetlen, de kevésbé büdös, mint a barna poloska (ázsiai márványpoloska). A barna is a növények nedvét szívja, de még többféle növényt támad (pl. alma, körte, szőlő, paprika, paradicsom, kukorica), ősszel tömegesen próbál bejutni a házakba telelni, és mivel jobban bírja a hideget, mint a zöld, ezért gyakoribb beltéri vendég télen. Erősebb, penetráns bűzt áraszt, különösen ha megfogod vagy összenyomod.

Poloska elleni védekezés: nem egyszerű, de nem is lehetetlen 

Az első fontos lépés: próbáljuk meg megakadályozni, hogy bejussanak a lakásba: 

  • Tömítsd el a réseket: szilikonnal vagy purhabbal zárd le az ablakkeretek, ajtók, redőnytokok, konnektorok körüli hézagokat.
  • Szúnyogháló: jó minőségű, sűrű szövésű háló az ablakra és a szellőzőnyílásokra.
  • Ajtóseprű: az ajtó alatti réseket is érdemes eltömíteni.

Ha már bent vannak, érdemes porszívóval összeszedni őket, a tartályt pedig azonnal üríteni. Barkács- vagy gazdaboltokban kapható tagasztócsapda vagy poloska-csapda is. 

Poloska elleni házi praktikák 

A poloska természetes ellenségei a fürkészdarazsak (pl. Trissolcus japonicus) és a pókok, madarak segíthetnek, ha nem pusztítod őket rovarirtóval.

Illóolajok, amiket nem szeretnek: levendula, menta, citromfű, teafa, eukaliptusz, ezekből készíthetsz permetet vagy illóolaj-diffúzort a bejáratokhoz.

Illóolajos permet: a szag elriasztja a poloskát, de nem mérgező

  • 1 liter víz
  • 1 evőkanál mosogatószer vagy káliszappan
  • 10–15 csepp menta, citromfű, teafa, vagy levendula illóolaj
  • Rázd össze és fújd be vele a terasz korlátját, ablakkereteket, redőnytokokat, ajtó környékét.

Fénycsapda éjjelre

Mivel a poloskák éjjel a fényre repülnek, állíts fel egy tál vizet, amibe tegyél pár csepp mosogatószert, és fölé lámpát vagy gyertyát. A bogarak belerepülnek a vízbe és elpusztulnak.
Növények, amiket nem szeretne. Ha a teraszodon vagy kertedben gond van, ültess riasztó növényeket:

  • levendula, 
  • menta, 
  • citromfű,
  • bazsalikom,
  • körömvirág.

Egyszerű csapda a poloska ellen

A mindmegette cikke szerint a fokhagyma is jó védekezés. A fokhagyma erőteljes illata sok rovart, így a poloskát is távol tartja.

Készítsünk házi oldatot fél liter vízből és néhány teáskanál reszelt fokhagymából, majd ezzel kenjük be az ablakpárkányokat és ajtókereteket.

Sőt a borsmenta is jó a poloska ellen: a mentaolaj vagy borsmenta illata szintén kiváló poloskaűző. Pár csepp mentaolajat keverjünk fél liter vízbe, majd permetezzük a kritikus helyekre. A menta nemcsak a poloskák számára riasztó, de a lakásnak is kellemes, friss illatot kölcsönöz.

A nedves törölközős trükk is beválthat. Éjszakára tegyünk ki egy nedves törölközőt az erkélyre vagy az ablakpárkányra. Reggelre a poloskák összegyűlnek rajta, így könnyedén összeszedhetők és eltávolíthatók. Ez a módszer különösen hatékony, ha a zöld poloska nagyobb számban jelenik meg.

 

 

