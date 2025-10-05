Még időben elcsípheted a poloskákat, így nem jutnak be a lakásba a büdösbogarak

Az ősz beköszöntével a nemkívánatos vendégek is kopogtatás nélkül tódulnak be a lakásokba, házakba. Bizonyára sokan átélték már, hogy miután bekuckóztak estére, elcsendesült a szoba, egyszer csak egy mély berregő-zúgó „mini helikopter-szerű” hangra lettek figyelmesek. S ekkor már tudták: poloska... Kezdődik a vadászat, merre repül, hogy kapjam el, összenyomjam vagy ne, tényleg büdös lesz? Kellemetlen harc ez elalvás előtt, és hát bármennyire is vendégszerető a magyar, a büdösbogaraknak kívül tényleg tágasabb. Körülnéztünk, milyen poloska elleni házi praktikákkal próbálkozhatunk, a hatásosságukért azonban garanciát nem vállalunk.

A poloska jön, ha hívjuk, ha nem

Forrás: MW-archív

Első körben érdemes leszögezni, hogy a poloska elleni védekezés nem egyszerű, ugyanis ezek a kis idegesítő, hivatlan vendégek nagyon kitartóak és kevés vegyszer hatásos ellenük. Először is érdemes tisztázni a zöld és barna poloska közti különbséget. Bár mindkettő invazív, növényevő, és sajnos nagy kártevő, a zöld vándorpoloska nyáron és kora ősszel aktív, aztán melegebb helyet keres teleléshez (pl. terasz, ablakkeret, lakás). A szaga kellemetlen, de kevésbé büdös, mint a barna poloska (ázsiai márványpoloska). A barna is a növények nedvét szívja, de még többféle növényt támad (pl. alma, körte, szőlő, paprika, paradicsom, kukorica), ősszel tömegesen próbál bejutni a házakba telelni, és mivel jobban bírja a hideget, mint a zöld, ezért gyakoribb beltéri vendég télen. Erősebb, penetráns bűzt áraszt, különösen ha megfogod vagy összenyomod.

Poloska elleni védekezés: nem egyszerű, de nem is lehetetlen

Az első fontos lépés: próbáljuk meg megakadályozni, hogy bejussanak a lakásba:

Tömítsd el a réseket: szilikonnal vagy purhabbal zárd le az ablakkeretek, ajtók, redőnytokok, konnektorok körüli hézagokat.

Szúnyogháló: jó minőségű, sűrű szövésű háló az ablakra és a szellőzőnyílásokra.

Ajtóseprű: az ajtó alatti réseket is érdemes eltömíteni.

Ha már bent vannak, érdemes porszívóval összeszedni őket, a tartályt pedig azonnal üríteni. Barkács- vagy gazdaboltokban kapható tagasztócsapda vagy poloska-csapda is.