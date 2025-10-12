1 órája
A lehető legnagyobb kitüntetést kapta a püspökladányi polgárőr
Összesen nyolcvan elismerést osztottak ki a Rendőrség Igazgatási Központjának auditóriumában tartott ünnepségen. Több hajdú-bihari polgárőrt is kitüntettek, egyikük az Országos Polgárőr Szövetség legmagasabb díját is átvehette. A résztvevőket Rétvári Bence államtitkár és Túrós András elnök köszöntötte.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott ünnepséget október 11-én az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ). Az eseményen Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes és Túrós András, az OPSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket. A Rendőrség Igazgatási Központjának auditóriumában tartott tisztújítást követően nyolcvan, kiválóan teljesítő polgárőrnek adtak át díjakat, elismeréseket. A polgárőrség legrangosabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet tízen vehették át és szintén tízen kapták meg a Szent László Érmet, köztük a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese is.
Több hajdú-bihari polgárőr is átvehette elismerését
Az OPSZ hivatalos oldalán található beszámolóból kiderült, a polgárőrmozgalomban végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként a polgárőrség legrangosabb kitüntetését,
a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet Faragó Zoltánnak, a Püspökladányi Polgárőr Egyesület elnöke, a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettese vehette át.
Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitüntetésben részesült továbbá Papp Ferenc István, a Bihartorda Polgárőr Egyesület elnöke.
Az év járási koordinátora címet Hajdú-Bihar vármegyéből Lőrincz Erzsébet Ilona kapta.
