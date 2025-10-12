A lehető legnagyobb kitüntetést kapta a püspökladányi polgárőr

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott ünnepséget október 11-én az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ). Az eseményen Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes és Túrós András, az OPSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket. A Rendőrség Igazgatási Központjának auditóriumában tartott tisztújítást követően nyolcvan, kiválóan teljesítő polgárőrnek adtak át díjakat, elismeréseket. A polgárőrség legrangosabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet tízen vehették át és szintén tízen kapták meg a Szent László Érmet, köztük a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese is.

Forrás: Kovács Ferenc / OPSZ

Több hajdú-bihari polgárőr is átvehette elismerését

Az OPSZ hivatalos oldalán található beszámolóból kiderült, a polgárőrmozgalomban végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként a polgárőrség legrangosabb kitüntetését,

a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet Faragó Zoltánnak, a Püspökladányi Polgárőr Egyesület elnöke, a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettese vehette át.

Faragó Zoltán, a Püspökladányi Polgárőr Egyesület elnöke, a vármegyei szövetség általános elnökhelyettese

Forrás: Kovács Ferenc / OPSZ

Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitüntetésben részesült továbbá Papp Ferenc István, a Bihartorda Polgárőr Egyesület elnöke.

Papp Ferenc István, a Bihartorda Polgárőr Egyesület elnöke

Forrás: Kovács Ferenc / OPSZ

Az év járási koordinátora címet Hajdú-Bihar vármegyéből Lőrincz Erzsébet Ilona kapta.

Lőrincz Erzsébet Ilona járási koordinátor

Forrás: Kovács Ferenc / OPSZ

