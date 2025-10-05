október 5., vasárnap

Polgármester

1 órája

Kibújt saját árnyéka mögül a hajdú-bihari város a 15 éve megválasztott polgármesterével

Címkék#hajdúhadház#Csáfordi Dénes#polgármester

Elismerően nyilatkozott Tasó László országgyűlési képviselő. Már 15 éve polgármester Hajdúhadházon Csáfordi Dénes.

Haon.hu

A választókerület egyik legnagyobb településének teret nyitott és időt nyert, a 15 éve polgármesterré választott Csáfordi Dénes. A hátrányaival küszködő hajdúváros hosszú ideig nem tudott kibújni a saját árnyéka alól - írja a Fidesz-KDNP Hajdúhadházi polgármesteréről Tasó László, a térség országgyűlési képviselője pénteken Facebook-oldalán.

Már 15 éve Hajdúhadház polgármestere Csáfordi Dénes
Forrás: Facebook/Tasó László

Lendület, ambíciózus célok, kreativitás, bátorság és erő kellett az új ruha kiszabásához és egy új út kiépítéséhez. A hajdúváros közössége és vezetése egymásra talált, öröm és megtiszteltetés a városépítő munkában együttműködni

- tette hozzá Tasó László.

Egy másik hajdú-bihari település polgármestere is 15 éve van szolgálatban, hogy melyik községről van szó, megtudhatjátok ebből a cikkből:

