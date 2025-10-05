Kibújt saját árnyéka mögül a hajdú-bihari város a 15 éve megválasztott polgármesterével

A választókerület egyik legnagyobb településének teret nyitott és időt nyert, a 15 éve polgármesterré választott Csáfordi Dénes. A hátrányaival küszködő hajdúváros hosszú ideig nem tudott kibújni a saját árnyéka alól - írja a Fidesz-KDNP Hajdúhadházi polgármesteréről Tasó László, a térség országgyűlési képviselője pénteken Facebook-oldalán.

Már 15 éve Hajdúhadház polgármestere Csáfordi Dénes

Forrás: Facebook/Tasó László

Lendület, ambíciózus célok, kreativitás, bátorság és erő kellett az új ruha kiszabásához és egy új út kiépítéséhez. A hajdúváros közössége és vezetése egymásra talált, öröm és megtiszteltetés a városépítő munkában együttműködni

- tette hozzá Tasó László.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egy másik hajdú-bihari település polgármestere is 15 éve van szolgálatban, hogy melyik községről van szó, megtudhatjátok ebből a cikkből: