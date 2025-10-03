1 órája
15 éve szolgálja a település lakóit a hajdú-bihari polgármester
Vezetése alatt tovább erősödött a község. A polgármester eddig elért eredményeihez Tasó László gratulált.
Hutóczki Péter először falu mindeneseként, majd alpolgármesterként, 2010. október 3-tól pedig polgármesterként szolgálja a számára legfontosabb közösséget. Vezetése alatt a település tovább erősödött, a számos nagy jelentőségű fejlesztésen túl erős közösséggé és magas presztízsű hellyé vált Fülöp – írta pénteken közösségi oldalán Tasó László, a térség országgyűlési képviselője.
A politikus kiemeli, Hutóczki Péter együtt lélegzik, sóhajt és fohászkodik, bíztat és példát mutat alázatból, tiszteletből, ami nélkül nem lehetett volna és nem lehet senki sikeres vezető.
Megtiszteltetés volt az elmúlt másfél évtizedben és előtte is együtt küzdeni és dolgozni a kitűzött települési és térségi célokért. Hiszem, hogy eddig közös munkánk eredményeivel segíteni tudtunk abban, hogy Fülöp és a térségünk mindig választható hely és egy jó élethez jó esély legyen a jelen és a jövő generációinak
- tette hozzá Tasó László.
