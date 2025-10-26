29 perce
Álmok válnak valóra a hajdú-bihari tanodában
Egy hely, ami nem csak megtart, de fel is emel. A Polgári Ezüsthíd Tanoda nyolc éve szolgál a tudáson túl önbizalommal és kitartással is az ott tanuló gyerekek számára.
Nyolc éve megnyílt egy különleges hely: a Polgári Ezüsthíd Tanoda. Itt a tankönyvek és füzetek mellett a szeretet, a figyelem és a közösség ereje is fontos szerepet kap. A gyerekek biztonságos, támogató környezetben fejlődhetnek, a pedagógusok nemcsak tanítanak, hanem meghallgatnak, bátorítanak és segítenek. Sokuk számára a tanoda jelenti az esélyt a továbbtanulásra, a szorongások leküzdésére és a magabiztos jövő felépítésére. A foglalkozásokon túl közös kirándulások, ünnepségek és játékos programok erősítik az összetartozást, hogy mindenki érezze: fontos része a csapatnak. A tanoda kapui nyáron sem zárnak be, így egész évben biztos menedéket és fejlődési lehetőséget kínálnak. Ez az a hely, ahol a tudás mellé önbizalom, kitartás és barátság is társul – hogy minden gyermek elhiggye: képes valóra váltani az álmait.
– 2016-ban – 41 év munkaviszony, benne 20 év igazgatói feladatok ellátása után – nyugdíjba vonultam. De mégis maradt bennem tettvágy, motiváció és energia. Ekkor érkezett a lehetőség, hogy pályázhatunk a tanoda működtetésére. Összefogtunk a Perspektíva és Stúdium Alapítvánnyal, így 2017-ben megnyitotta kapuit a Polgári Ezüsthíd Tanoda – kezdte Dr. Faragóné Béres Edit szakmai vezető, korábbi magyar-történelem szakos pedagógus a Cívishírnek.
Mint mondta, nagyon megfogta a lehetőség, főleg az, hogy a tanoda az iskolán kívüli elfoglaltságot jelent a diákoknak, mégis szorosan együttműködve az intézménnyel.
Az elmúlt nyolc év során együttműködési megállapodást kötöttek:
- a helyi önkormányzattal,
- az általános iskolával,
- a BSZC József Attila Szakgimnázium és Szakközépiskolával,
- a művelődési központtal,
- a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-vel
- és a szociális szolgáltató központtal.
– Mindennapos kapcsolatban vagyunk az iskolákkal; a tanárok közül többen délutánonként nálunk látnak el mentori feladatokat – folytatta Edit, miközben szülők és gyerekek egyszerre érkeztek a polgármesteri hivatal épületében kialakított tanodába beiratkozni.
Harminc fővel indultunk, és ma is teljes kihasználtsággal működünk. Volt idő, amikor várólistát kellett nyitnunk, olyan nagy volt az érdeklődés. Célunk, hogy vonzó környezetben, változatos programokkal megszerettessük a tanulást, oldjuk az iskolai szorongást, javítsuk vagy megtartsuk a tanulmányi eredményeket, ezzel növelve a továbbtanulás esélyét. Fontos a csapatszellem, az elfogadás és az egymás iránti tisztelet is.
Közösséget kovácsolnak Polgáron
A szülőkkel és gyerekekkel minden esetben együttműködési megállapodást kötnek, amelyben rögzítik a szabályokat. A tanulók vállalják, hogy hetente legalább négy órában jelen vannak a foglalkozásokon. A beiratkozás után a pedagógusok szintfelmérőt íratnak, ez alapján egyéni fejlesztési tervet készítenek, amit év végén megismételnek, hogy lássák a fejlődést.
Így pontosan tudjuk, hol kell a továbbiakban erősíteni. A foglalkozásokat sokan korrepetálásként is értelmezik, és a szülők kifejezetten igénylik ezt. Gyakran előfordul, hogy a gyerek órán nem figyel, vagy valami miatt – például betegség – elakad a házi feladatban, ilyenkor itt, szűkebb körben átbeszéljük a tananyagot, és máris meg tudja oldani azt. Az önálló tanulásra nevelés a célunk, de ehhez előbb az elakadásokat kell megszüntetni
– magyarázta Edit, aki sokszor találkozik az értő olvasás és a rendszeres tanulás, gyakorlás hiányával.
A hat pedagógus játékos módszerekkel adja át a tudást: van, aki magyart, történelmet, más biológiát, földrajzot, matematikát vagy rajzot tanít. Egyszerre két tanár dolgozik a gyerekekkel, és különlegesség, hogy a központ nyáron sem zár be. Így a fiatalok nem céltalanul töltik idejüket az utcán, hanem aktívan részt vesznek a közösség életében. Az évek során a tanoda igazi találkozóhellyé vált.
A programok teljesen ingyenesek, így a családoknak nem jelent anyagi terhet, minden kiadást a pályázatokból finanszíroznak. A gyerekek nemcsak tanulnak, hanem évente többször kirándulnak, strandolnak, moziba, múzeumba, kiállításokra mennek, pizzapartikon vesznek részt, és fellépnek a városi rendezvényeken.
– Évek óta mi szerepelünk az október 6-i megemlékezésen. Minden korosztály bekapcsolódik az előkészületekbe. Adventkor a szülőkkel együtt díszítjük a fenyőfát, a gyerekek pedig figyelnek rá, hogy minden égő világítson, a díszek a helyükön legyenek. Ez is az önállóságra nevel – tette hozzá Edit. A kirándulások egyszerre jelentenek élményt és tanulást. Augusztus elején például a Sziget-kék játszóparkban és az Agóra Tudományos Élményközpontban jártak, ahol a diákok megismerkedtek a csillagászat és az űrhajózás érdekességeivel, a robottechnikával, valamint a Nagyerdő botanikus kertjének növényvilágával. A diákok a program után tesztet töltenek ki, hogy a pedagógusok felmérhessék, mennyire maradt meg a tudás.
Szabadon alkothatnak
A tanárok a szülőkkel is szoros kapcsolatot ápolnak: évente legalább két családi beszélgetést szerveznek, melyekről naplót vezetnek.
Valójában erre alig lenne szükség, hiszen napi szinten beszélünk velük telefonon vagy személyesen, és folyamatosan érdeklődnek a gyerekek fejlődéséről. Itt valóban egy nagy családról beszélhetünk. Sok gyermek halmozottan hátrányos helyzetű vagy nevelőszülőnél él, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az önismeret és önbizalom erősítésére, az empátiára, a kommunikációra és a konfliktuskezelésre. A nálunk dolgozó pedagógusok nemcsak tanárok, hanem elhivatott segítők, akik a munkaidő lejárta után is készek támogatni a gyerekeket. A tanoda kötetlenebb, szabadabb közeg, ahol új élmények és inspirációk érik a diákokat és a tanárokat egyaránt.
A feltételek minden tekintetben adottak a minőségi munkához. Edit szerint nem nehéz elérni, hogy a gyerekek félretegyék a telefonjaikat. A teremben számítógépek és tabletek is rendelkezésre állnak, amelyeket tanulásra használnak. – Rendkívül szigorú és következetes vagyok. Aki megszegi a házirendet, attól elbúcsúzunk a többiek érdekében. Szerencsére ez ritka. Előfordult, hogy testvérek között volt vita, de azt is rendeztük. Részt veszünk a Boldogságóra Programban, most a Békés Iskola programja foglalkoztat. Ezek segítenek a konfliktuskezelésben. Büszkeségünk, hogy évek óta nincs bukott tanulónk, és sokan ötödiktől tizedik osztályig igénybe veszik a tanoda támogatását.
Többször is, mint kellene
Enikő 15 éves, és most kezdte a középiskolát Hajdúnánáson, turisztika szakon. Ötödikes kora óta jár ide, és tervei szerint 17 éves koráig vissza is tér majd, hiszen rengeteg hasznos tudást kapott az elmúlt években.
Itt mindig segítenek, és jó a közösség. Hetente kétszer kellene jönni, de én háromszor is itt vagyok, hogy fejlődjek. Remek lehetőség, bátran ajánlom mindenkinek!
– mondta Enikő, aki idegenvezető szeretne lenni. Leginkább matematikából és történelemből kér segítséget, néha biológiából és kémiából is. Nagyon jól beszél angolul, így ma már ő támogatja a fiatalabb tanodásokat a nyelvtanulásban. – Két idősebb testvérem van. Az egyiknek nyolc általánosa van, a másik, aki szintén járt ide, tovább tanult. Anyukám is látta a fejlődését, ezért biztatott, hogy én is jöjjek. Egy osztálytársam is rendszeresen jár ide, sokszor segítünk egymásnak az iskolán kívül is. Szeptembertől kollégista leszek, de tervezem, hogy minden péntek délután visszatérek, mert itt ingyen segítenek, és a megszerzett tudással a zsebemben több lehetőséghez juthatok az életben.
