Álmok válnak valóra a hajdú-bihari tanodában

Nyolc éve megnyílt egy különleges hely: a Polgári Ezüsthíd Tanoda. Itt a tankönyvek és füzetek mellett a szeretet, a figyelem és a közösség ereje is fontos szerepet kap. A gyerekek biztonságos, támogató környezetben fejlődhetnek, a pedagógusok nemcsak tanítanak, hanem meghallgatnak, bátorítanak és segítenek. Sokuk számára a tanoda jelenti az esélyt a továbbtanulásra, a szorongások leküzdésére és a magabiztos jövő felépítésére. A foglalkozásokon túl közös kirándulások, ünnepségek és játékos programok erősítik az összetartozást, hogy mindenki érezze: fontos része a csapatnak. A tanoda kapui nyáron sem zárnak be, így egész évben biztos menedéket és fejlődési lehetőséget kínálnak. Ez az a hely, ahol a tudás mellé önbizalom, kitartás és barátság is társul – hogy minden gyermek elhiggye: képes valóra váltani az álmait.

Forrás: BDR Média

– 2016-ban – 41 év munkaviszony, benne 20 év igazgatói feladatok ellátása után – nyugdíjba vonultam. De mégis maradt bennem tettvágy, motiváció és energia. Ekkor érkezett a lehetőség, hogy pályázhatunk a tanoda működtetésére. Összefogtunk a Perspektíva és Stúdium Alapítvánnyal, így 2017-ben megnyitotta kapuit a Polgári Ezüsthíd Tanoda – kezdte Dr. Faragóné Béres Edit szakmai vezető, korábbi magyar-történelem szakos pedagógus a Cívishírnek.

Mint mondta, nagyon megfogta a lehetőség, főleg az, hogy a tanoda az iskolán kívüli elfoglaltságot jelent a diákoknak, mégis szorosan együttműködve az intézménnyel.

Az elmúlt nyolc év során együttműködési megállapodást kötöttek:

a helyi önkormányzattal,

az általános iskolával,

a BSZC József Attila Szakgimnázium és Szakközépiskolával,

a művelődési központtal,

a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-vel

és a szociális szolgáltató központtal.

– Mindennapos kapcsolatban vagyunk az iskolákkal; a tanárok közül többen délutánonként nálunk látnak el mentori feladatokat – folytatta Edit, miközben szülők és gyerekek egyszerre érkeztek a polgármesteri hivatal épületében kialakított tanodába beiratkozni.