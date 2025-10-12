Helyi közélet
Útfelújításba kezdhetnek Pocsajon
Belterületi útját fejlesztené Pocsaj önkormányzata – derült ki a közbeszerzési értesítő október 7-i számából.
A felhívás szerint a Táncsics utca fejlesztése kezdődhet meg TOP Plusz forrásból. A tervezett hossz: 526 folyóméter. A leendő vállalkozónak 60 napja lesz a kivitelezésre. Az önkormányzat az ajánlatokat október 21-ig várja az elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül.
