Helyi közélet

37 perce

Útfelújításba kezdhetnek Pocsajon

Belterületi útját fejlesztené Pocsaj önkormányzata – derült ki a közbeszerzési értesítő október 7-i számából.

Útfelújításba kezdhetnek Pocsajon
A felhívás szerint a Táncsics utca fejlesztése kezdődhet meg TOP Plusz forrásból. A tervezett hossz: 526 folyóméter. A leendő vállalkozónak 60 napja lesz a kivitelezésre. Az önkormányzat az ajánlatokat október 21-ig várja az elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül.

