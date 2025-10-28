25 perce
Nem érdemes kihagyni, háromszor is vár a különleges piac a héten Debrecenben
Három helyszínen is találkozhatnak a debreceniek, ahol a helyben készült, hazai termékeké a főszerep.
A Szatyor Debrecen közösségi kezdeményezésként indult, azzal a céllal, hogy a helyi termelők minőségi, friss portékái közvetlenül jussanak el a vásárlók asztalára. A szervezők szerint a piac lényege nemcsak a bevásárlás, hanem a kapcsolatépítés is – hiszen itt a termelőkkel személyesen találkozhatnak az érdeklődők, megtudhatják, honnan származik az élelmiszer, amit hazavisznek. A Szatyor Debrecen Facebook-posztja alapján, a népszerű kezdeményezés újra visszatér.
A piac három napon át is várja a látogatókat Debrecen különböző pontjain
- Kedden a Vénkerti Piactéren (Gyergyó utca 1.) 17.00–18.30 között,
- Szerdán a Vasutas Egyetértés Művelődési Központban (Faraktár utca 67.) 17.00–18.00 között,
- Pénteken pedig a Huszár Gál Gimnázium udvarán (Diószegi út 21.) 17.00–18.30 között.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak – akár rendszeres vásárlóként, akár csak kíváncsiskodóként –, hogy felfedezzék, mennyi értéket rejt a helyi termelők munkája és a közösségi szemléletű vásárlás.
