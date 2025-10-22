október 22., szerda

1 órája

Országos pedagógus-továbbképzési program indult – Debrecenből koordinálják a tanári hivatás megújulását

A Debreceni Egyetem irányításával elindult az országos pedagógus-továbbképzési program, amely a tanári és óvodapedagógusi pálya megújítását, a szakmai tudás frissítését és a hivatás vonzóbbá tételét célozza.

Haon.hu

A megújuló pedagógusképzési rendszer keretében országos szintű, valamennyi tanárképzési intézményt érintő, személyes jelenléttel járó és online továbbképzési program indult, melynek helyi koordinálását a Debreceni Egyetem végzi. A kezdeményezés célja, hogy frissítse a tanárok és óvodapedagógusok tudását, valamint a szakemberek olyan támogatást kapjanak, mely még eredményesebbé és vonzóbbá teheti a pedagóguspályát – olvasható az unideb.hu-n.

Forrás: unideb.hu

A pedagógusképzés lényege az értékközpontúság

2022-höz képest ötven százalékkal nőtt a tanárképzésre felvettek száma, a rövidciklusú tanárképzésre pedig háromszor annyi jelentkezőt vettek fel országosan, mint három évvel ezelőtt. A megújult tanárképzés iránt a Debreceni Egyetemen is nagy az érdeklődés, a 2025-ös általános és pótfelvételi eljárásban összesen 476 jelentkező nyert felvételt a DE valamelyik tanárképzési szakjára.

Az új pedagógusképzés lényege az értékközpontúság és a gyakorlatorientált szemlélet, a naprakész és piacképes tudás megszerzése. A program egyik legfontosabb eleme a most indult, országos kiterjedésű pedagógus-továbbképzés, mely révén még inkább fókuszba kerülhet a pedagóguspálya és az értékalapú szakemberképzés.

A tanárképzési program részleteiről kedden sajtótájékoztatón számoltak be a Debreceni Egyetem vezetői, valamint a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatója.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kapott felhatalmazást a kormányzattól arra, hogy szakértőik kidolgozzák ezeket az új továbbképzési programokat, majd a megvalósításra regionálisan szerződéseket kössenek a helyben koordináló intézményekkel, így a Tiszántúlon a Debreceni Egyetemmel. – A DE Hajdú-Bihar, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében végzi ezt a feladatot – hangsúlyozta a főigazgató.

A pedagógus-továbbképzési program az országban működő összes, tanárképzéssel foglalkozó intézményt érinti. A tervek szerint a tanév során 420 pedagógus továbbképzése történik meg Debrecenben és Szolnokon. A programtól elsősorban azt várják, hogy még eredményesebbé és vonzóbbá tegye a pedagóguspályát. 

Forrás: unideb.hu

A pedagógus-továbbképzési program részleteiről több szakember is beszélt a sajtótájékoztatón. A Debreceni Egyetem vezetői és a helyi tankerületi központ képviselői ismertették a megújult rendszer célkitűzéseit, a képzések felépítését és a program gyakorlati megvalósítását.

A teljes cikk, további képek valamint Forisek Péter, Szilágyi Asztalos Gyöngyi és Türk László részletes nyilatkozatai elérhetők az unideb.hu-n.

