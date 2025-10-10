Parkolás
22 perce
Parkolókat újítanak fel ezen a debreceni városrészen
A felújítás némi forgalomkorlátozással is járhat.
Parkolókat újítanak fel a Lehel utca mentén, a Sétakert utca és a Jerikó utca közötti szakaszon – tájékoztatta a Haont a debreceni polgármesteri hivatal. A munkálatok idején az érintett területen ideiglenes forgalomkorlátozás, útszűkület, sebességkorlátozás lehet érvényben. A felújítás várhatóan november végéig tart majd.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Jobb figyelni!
15 órája
Új traffiboxok szórják a csekkeket Hajdú-Biharban, szétbüntetnek, ha nem figyelsz a forgalmas főúton!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre