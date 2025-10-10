október 10., péntek

Gedeon névnap

11°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkolás

22 perce

Parkolókat újítanak fel ezen a debreceni városrészen

Címkék#Jerikó utca#Lehel utca#parkoló#munkálatok

A felújítás némi forgalomkorlátozással is járhat.

Haon.hu

Parkolókat újítanak fel a Lehel utca mentén, a Sétakert utca és a Jerikó utca közötti szakaszon – tájékoztatta a Haont a debreceni polgármesteri hivatal. A munkálatok idején az érintett területen ideiglenes forgalomkorlátozás, útszűkület, sebességkorlátozás lehet érvényben. A felújítás várhatóan november végéig tart majd.

VMP20251009_lehel_utca_parkoló_felújítás_HAON_003 parkoló Debrecen haon
Megújulnak a parkolók a Lehel utcán
Fotó: Vida Márton Péter

Ajánljuk még:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu