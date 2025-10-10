Parkolókat újítanak fel ezen a debreceni városrészen

Parkolókat újítanak fel a Lehel utca mentén, a Sétakert utca és a Jerikó utca közötti szakaszon – tájékoztatta a Haont a debreceni polgármesteri hivatal. A munkálatok idején az érintett területen ideiglenes forgalomkorlátozás, útszűkület, sebességkorlátozás lehet érvényben. A felújítás várhatóan november végéig tart majd.

Megújulnak a parkolók a Lehel utcán

Fotó: Vida Márton Péter

