Helyi közélet

3 órája

Új parkoló épül a hajdú-bihari városban – nagy megkönnyebbülés lehet a szülőknek

Korábban új járdát is építettek az óvodánál. A parkoló mellett gyalogos átkelőhelyet is kialakítanak.

Haon.hu

A Napfény Óvoda és Bölcsőde előtt már elkészült az új járda, a Kossuth Lajos és a József Attila utcák sarkán pedig jelenleg is zajlanak a parkoló kialakításának munkálatai; elkészülte után a reggeli és a délutáni óvodai „csúcsforgalomban” is nagy segítség lehet a szülők számára – írja szerdán közösségi oldalán Nádudvar város önkormányzata.

Új parkolót építenek a nádudvari óvoda előtt
Új parkolót építenek a nádudvari óvoda előtt
Forrás: Facebook/Nádudvar város hivatalos oldala

Hozzáteszik, gyalogos átkelőhelyet is kialakítanak a parkoló és az óvoda között. A kivitelezőnek januárig kell elkészülnie a munkálatokkal.

Hangsúlyozzák, a kép a kedd reggeli állapotot tükrözik.

