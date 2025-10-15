Új parkoló épül a hajdú-bihari városban – nagy megkönnyebbülés lehet a szülőknek

A Napfény Óvoda és Bölcsőde előtt már elkészült az új járda, a Kossuth Lajos és a József Attila utcák sarkán pedig jelenleg is zajlanak a parkoló kialakításának munkálatai; elkészülte után a reggeli és a délutáni óvodai „csúcsforgalomban” is nagy segítség lehet a szülők számára – írja szerdán közösségi oldalán Nádudvar város önkormányzata.

Új parkolót építenek a nádudvari óvoda előtt

Forrás: Facebook/Nádudvar város hivatalos oldala

Hozzáteszik, gyalogos átkelőhelyet is kialakítanak a parkoló és az óvoda között. A kivitelezőnek januárig kell elkészülnie a munkálatokkal.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hangsúlyozzák, a kép a kedd reggeli állapotot tükrözik.

Ez is érdekelhet: