Újabb parkolókat újítanak fel Debrecenben, most ezen a városrészen dolgoznak!

150 parkoló újul meg az Újkertben – írja csütörtökön közösségi oldalán Papp László, Debrecen polgármestere. Hozzátette, az elmúlt években a Tócóvölgy, Újkert, Vénkert városrészekben 700 parkoló újult meg sikeresen.

Forrás: Facebook/Papp László

Kiemelte, a következő időszakban az Apafi utcán folytatódnak a munkálatok a komfortos és biztonságos közlekedés érdekében.

Hangsúlyozta, a parkolók megújítása mellett a városban folyamatos a járdák és a lépcsők megújítása is.

