Fejlesztés
1 órája
Újabb parkolókat újítanak fel Debrecenben, most ezen a városrészen dolgoznak!
Újabb fejlesztés valósul meg a városrészben. Az elmúlt években több száz parkoló újult meg Debrecenben.
150 parkoló újul meg az Újkertben – írja csütörtökön közösségi oldalán Papp László, Debrecen polgármestere. Hozzátette, az elmúlt években a Tócóvölgy, Újkert, Vénkert városrészekben 700 parkoló újult meg sikeresen.
Kiemelte, a következő időszakban az Apafi utcán folytatódnak a munkálatok a komfortos és biztonságos közlekedés érdekében.
Hangsúlyozta, a parkolók megújítása mellett a városban folyamatos a járdák és a lépcsők megújítása is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
1 órája
Autó került a vonat elé Debrecenben, feszítővágóval kellett nekiesni a roncsoknak! - fotókkal!
Ezt ne hagyja ki!Programajánló
2 órája
Vásár vásár hátán Hajdú-Biharban: átszakítják a plafont az ingyenes hétvégi programok, itt a lista!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre