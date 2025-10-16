október 16., csütörtök

Fejlesztés

1 órája

Újabb parkolókat újítanak fel Debrecenben, most ezen a városrészen dolgoznak!

Újabb fejlesztés valósul meg a városrészben. Az elmúlt években több száz parkoló újult meg Debrecenben.

Haon.hu

150 parkoló újul meg az Újkertben – írja csütörtökön közösségi oldalán Papp László, Debrecen polgármestere. Hozzátette, az elmúlt években a Tócóvölgy, Újkert, Vénkert városrészekben 700 parkoló újult meg sikeresen. 

150 parkoló újul meg Debrecenben, az Újkertben
Forrás: Facebook/Papp László 

Kiemelte, a következő időszakban az Apafi utcán folytatódnak a munkálatok a komfortos és biztonságos közlekedés érdekében.

 Hangsúlyozta, a parkolók megújítása mellett a városban folyamatos a járdák és a lépcsők megújítása is.

