Parkolási rend

14 perce

Megszólalt a Lidl a debreceni áruházi parkolók fizetőssé tételéről

A Malompark esetében láthattuk, hogy szükségessé válhat az ingyenesség korlátozása az áruházi parkolók tehermentesítése érdekében. Arról kérdeztük a Lidl-t, összefüggésben áll-e a városi zónarendszer kialakításával a díjköteles parkolás.

Haon.hu

Több alkalommal is beszámoltunk arról, hogy a Malompark Bevásárlóközpont 2025 nyarán bejelentette, augusztus 1-jétől, a városi zónarendszer bevezetésével párhuzamosan fizetőssé válik a létesítmény területén a mélygarázs és a felszíni parkolók. Arról is írtunk, hogy technikai okokra hivatkozva elhalasztották a díjköteles parkolás bevezetését, amely végül szeptember 8-án, a parkolóórák telepítését követően elindult. A bevásárlóközpont területén lévő bérlők, többek közt a fitneszterem, egyes üzletek nemtetszésüket fejezték ki a változás miatt, ezért a Malompark üzemeltetési igazgatója közleményben jelentette be, hogy október elsejétől ismét ingyenessé teszik a parkolást.

VMP20250925_aldi_lidl_fizetős_parkolás_HAON003
A Széchenyi utcai áruháznál díjköteles a parkolás
Fotó: Vida Márton Péter

Már korábban is fizetős volt a parkolás

Ezzel párhuzamosan több debreceni Facebook-csoportban tették közzé, hogy a Széchenyi utcai Lidl parkolója is fizetőssé vált. A Haon megkereste a vállalatot, a Lidl Magyarország válaszából kiderül, a Széchenyi utcai áruházánál a parkoló használata az első órában ingyenes, a második órában 1500 forint, majd a két órát meghaladó parkolás esetén az üzlet napi zárásáig 2500 forint díj megfizetése mellett lehet igénybe venni. 

Megjegyzik, az üzlet 2023-as szeptemberi nyitása óta ez a szabályzat van érvényben, vagyis nincs összefüggésben a városban történt parkolórend változással.

A Lidl Magyarország a saját tulajdonát képező területen azzal a céllal alakította ki a parkolókat, hogy megkönnyítse a vásárlók részére a parkolást, ezzel is kényelmesebbé téve a bevásárlást. A parkolóban hagyott, nem vásárlási céllal érkező gépjárművek pedig megnehezítenék ezt – írják.

Kérdéseinkben kitértünk az áruházlánc Faraktár utcai áruház parkolójára is, mivel sokakban merült fel az aggodalom, hogy itt is megszűnhet az ingyenes parkolás lehetősége. Ezzel kapcsolatban leszögezték, 

a Faraktár utcai üzleténél egész nap ingyenes a parkolás, jelenleg nem tervezi a vállalat díjkötelessé tenni.

