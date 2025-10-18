1 órája
„Tehetséges” – kiakadtak a kommentekben a hajdú-bihari parkolás után! – fotóval
Mutatjuk a képet! Nem örültek az alábbi parkolásnak a városban.
Külön mappát lehetne készíteni a szabálytalan parkolásokból Hajdú-Bihar vármegyében. A legtöbb ilyen autót Debrecenben fotózták, azonban láttunk már Hajdúböszörményből és Berettyóújfaluból is hasonlót. Szombaton az egyik hajdúnánási Facebook-csoportban akadtak ki az alábbi megállás után.
Így soha ne parkolj!
- írta röviden a poszt szerzője a képhez.
A Fórumban is volt egy szokatlan parkolás
Az egyik népszerű Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba is felkerült egy parkolás szombaton, amely megosztotta az embereket. A szóban forgó képet, valamint a kommenteket megnézheted az alábbi cikkben:
Így ne parkolj a Fórumban? Egymásnak feszültek a kommentelők, tegyél igazságot! Fotó!
