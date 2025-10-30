október 30., csütörtök

Parkolás

46 perce

Fontos információt közöltek az ünnepi parkolásról Debrecenben

A közelgő ünnep miatt változik a parkolás rendje Debrecenben.

Haon.hu

A DV Parking Kft. közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy Mindenszentek napján, november 1-jén, szombaton ingyenes lesz a parkolás Debrecen felszíni fizető várakozóhelyein.

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Több másik helyszínen díjköteles marad a parkolás

A társaság ugyanakkor kiemelte, hogy a mélygarázsokban és a Debreceni Nemzetközi Repülőtér parkolójában az ünnepnapon is változatlanul díjköteles marad a várakozás.

A DV Parking azt kéri az autósoktól, hogy az ünnepi forgalom idején különösen figyeljenek a közlekedésbiztonságra, és lehetőség szerint időben tervezzék meg útvonalaikat, hiszen a temetők környékén megnövekedett forgalomra lehet számítani.

