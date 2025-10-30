Parkolás
46 perce
Fontos információt közöltek az ünnepi parkolásról Debrecenben
A közelgő ünnep miatt változik a parkolás rendje Debrecenben.
A DV Parking Kft. közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy Mindenszentek napján, november 1-jén, szombaton ingyenes lesz a parkolás Debrecen felszíni fizető várakozóhelyein.
Több másik helyszínen díjköteles marad a parkolás
A társaság ugyanakkor kiemelte, hogy a mélygarázsokban és a Debreceni Nemzetközi Repülőtér parkolójában az ünnepnapon is változatlanul díjköteles marad a várakozás.
A DV Parking azt kéri az autósoktól, hogy az ünnepi forgalom idején különösen figyeljenek a közlekedésbiztonságra, és lehetőség szerint időben tervezzék meg útvonalaikat, hiszen a temetők környékén megnövekedett forgalomra lehet számítani.
