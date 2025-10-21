Ha csak egy percre állsz meg, akkor az még belefér? Megosztó témáról posztoltak Debrecenben - fotóval!

Egy elég megosztó témáról posztoltak az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban hétfőn. A poszt írója azt nehezményezte, hogy a Megállni tilos! tábla ellenére is többen parkoltak az egyik helyi iskola előtt. A szabálytalan parkolásról és a tiltó tábláról képet is készített a szerző.

Parkolás Debrecenben: a Megállni tilos! tábla ellenére sokan parkolnak az iskola előtt

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Én csak egy kicsit álltam meg”, „csak a gyerekemért jöttem”, „na és?” - sorolhatnám a frappáns válaszokat. A helyszín: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája - Arany János tér

- panaszkodik a poszt írója. Mint írja, ilyenkor legtöbbször kényelmetlen forgolódás szokott lenni a sétáló gyerekek és szülők között, ahol sok a kistestvér, nagyszülő vagy csak rohanó hozzátartozó, akik „legalább a járdára nem bravúroskodva szeretnének eljutni”.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kiemelte, a közintézmények bejárata, mint ez is, forgalmas.

A férfi elmondása szerint ráadásul jöhetne mentő, mozgássérültet szállító jármű, akármi fontosabb, mint a kapuban megálló szülők.

A tilosban parkoló autók a debreceni iskola előtt

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

A kommentekben többen is kiemelték, hogy mennyire nehéz a reggeli csúcsban elindulni a környékről.

Kapuig araszolás, gyerek ki, fordulás, jöhet a következő. Ez így ment minden reggel. Aki dolgozni indult volna, és mondjuk a park melletti részen parkolt, ki kellett várnia, hogy el tudjon indulni

- írta az egyik hozzászóló. Egy másik személy szerint vannak olyanok is, akik a gyalogos-átkelőnél teszik ki a gyereküket, amivel feltartják a gyalogos, illetve a gépkocsi forgalmat is.

Ez is érdekelhet: