Így ne parkolj a Fórumban? Egymásnak feszültek a kommentelők, tegyél igazságot! Fotó!

A meghökkentő, pofátlan parkolásokból már külön dossziét lehet készíteni. Korábban egy debreceni nő akadt ki teljesen egy pofátlan parkoláson Debrecenben. Nem olyan régen egy audis furcsán parkolt a cívisváros egyik mélygarázsában. Nem beszélve arról az esetről, amikor két autó túl közel került egymáshoz Debrecenben. A napokban a debreceni közlekedésben két rossz helyen parkoló jármű okozott fennakadást. Nem ez volt az első eset, hogy a Fórum mélygarázsában lencsevégre kaptak egy megbotránkoztató parkolást. Most ismét egy hasonló esetet fotóztak a bevásárlóközpont parkolójában.

A kisteherautót parkolása verte ki a biztosítékot a debrecenieknél

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Kinek van igaza? Újabb parkolás Debrecenből

Az egyik népszerű Debrecenben-Hallottam Facebook-csoportba került fel ismét egy parkolás, amely megosztotta az embereket. A bejegyzés írója így fogalmazott:

Így kell parkolni négy helyet foglal el Fórumba. Kisteherautó mérete 4,690 mm teljes hossza szélessége 1,8 m egy komolyabb terepjáró mérete

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A bejegyzésre közel száz reakció érkezett, de a komment szekció sem maradt el. Többen igazat adtak a sofőrnek, hiszen egy ilyen autóval nem egyszerű a parkolás, és a platón is szállíthat.

Méretéből és a fordulást körből adódóan nem tud egy helyre beállni. Hosszabb és gondolom szélesebb is, mint a parkolóhely. Plusz a két tengely távolsága és a plató hosszúsága miatt kell a hely a be- és kiforduláshoz.

Akadtak olyanok is, akik nem értettek egyet, és felháborodtak ezen a parkoláson:

4 helyet fizettetnék vele.

Hogy melyik tábornak van igaza, nehéz megmondani. Egy dolog biztos: a debreceni parkolások számtalan esetben beszédtémát jelentenek különböző csoportokban.

Ajánljuk még: