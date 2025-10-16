október 16., csütörtök

Fontos bejelentést tett a DV Parking a debreceni parkolással kapcsolatban

A társaság közleményben hívta fel az autósok figyelmét a hétvégi parkolási renddel és ügyfélszolgálati nyitvatartással kapcsolatos tudnivalókra. Így alakul a parkolás Debrecenben a szombati munkanapon.

A nemzeti emléknap miatt munkaszüneti nap lesz október 24-én. Ennek következménye, hogy október 18-án, szombaton munkanap lesz. Az erre a napra vonatkozó debreceni parkolási rendről a DV parking tájékoztatott.

Munkanap-áthelyezés miatt sem változik a parkolási rend Debrecenben
Így alakul a parkolás Debrecenben a szombati munkanapon

A DV Parking Kft. közölte, hogy a munkanap-áthelyezés miatt sem változik a parkolási rend Debrecenben: október 18-án, szombaton 8 és 14 óra között továbbra is díjköteles lesz a várakozás, a megszokott szombati munkarend szerint.

A társaság egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy az ügyfélszolgálat szombaton is nyitva tart, alkalmazkodva az áthelyezett munkanaphoz. Az ügyfeleket 8 és 13: óra között várják.

A DV Parking kéri az autósokat, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében figyeljék a parkolási tájékoztatókat és a kijelölt díjfizetési időszakokat.

