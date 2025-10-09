1 órája
Ezért kaptál cetlit, haver: így reagáltak Debrecenben a bénán parkolóra
Van még mit gyakorolni! Újabb meghökkentő parkolást kaptak lencsevégre Debrecenben.
A meghökkentő, pofátlan parkolásokból már külön dossziét lehet készíteni. Korábban Balmazújvároson adta fel a bevásárlóközpont parkolója a leckét egy gyanútlan sofőrnek, előtte egy debreceni nő akadt ki teljesen egy pofátlan parkoláson Debrecenben. Nem olyan régen egy autót az egyik mélygarázs kanyarjában hagytak, de egy audis is furcsán parkolt a cívisváros egyik mélygarázsában. Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást kaptak lencsevégre. Nem beszélve arról az esetről, amikor két autó túl közel került egymáshoz Debrecenben.
Egy „eszméletlen és különleges” parkolás Debrecenben
Szerda este került fel az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba egy bejegyzés, amelyen jól látható, hogy bizony van még hova fejlődnie a debrecenieknek a parkolások terén. Ahogy a posztoló írta:
És igeen! Ismét sikerült egy eszméletlen, „különleges” parkolás!! Még jó hogy ismét ingyenes a malomparki parkoló.
Fotón a parkolás:
Mutatjuk, mit üzentek a sofőrnek:
