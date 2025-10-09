október 9., csütörtök

Ezért kaptál cetlit, haver: így reagáltak Debrecenben a bénán parkolóra

Van még mit gyakorolni! Újabb meghökkentő parkolást kaptak lencsevégre Debrecenben.

Haon.hu

A meghökkentő, pofátlan parkolásokból már külön dossziét lehet készíteni. Korábban Balmazújvároson adta fel a bevásárlóközpont parkolója a leckét egy gyanútlan sofőrnek, előtte egy debreceni nő akadt ki teljesen egy pofátlan parkoláson Debrecenben. Nem olyan régen egy autót az egyik mélygarázs kanyarjában hagytak, de egy audis is furcsán parkolt a cívisváros egyik mélygarázsában. Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást kaptak lencsevégre. Nem beszélve arról az esetről, amikor két autó túl közel került egymáshoz Debrecenben.

Üzentek a debreceniek annak a sofőrnek, akinek nem sikerült a legutóbbi parkolása
Üzentek a debreceniek annak a sofőrnek, akinek nem sikerült a legutóbbi parkolása
Forrás: Facebook / Debrecen-Hallottam

Egy „eszméletlen és különleges” parkolás Debrecenben

Szerda este került fel az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba egy bejegyzés, amelyen jól látható, hogy bizony van még hova fejlődnie a debrecenieknek a parkolások terén. Ahogy a posztoló írta:

És igeen! Ismét sikerült egy eszméletlen, „különleges” parkolás!! Még jó hogy ismét ingyenes a malomparki parkoló.

Fotón a parkolás:

Van még hova fejlődnie a sofőrnek
Forrás: Facebook / Debrecenben-Hallottam

Mutatjuk, mit üzentek a sofőrnek:

Forrás: Facebook / Debrecenben-Hallottam

