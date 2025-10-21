Így kell fizetni az ünnepnapon a parkolásért Debrecenben

A DV Parking Kft. október 21-ei közleménye szerint módosul a parkolási rend a nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégén Debrecenben. Október 23-án, csütörtökön a város felszíni fizető várakozóhelyein díjmentesen parkolhatnak az autósok.

Változik a parkolási rend a Nemzeti Ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégén Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Hogyan alakul a parkolás hétvégén?

Október 24-én, pénteken már a hétköznapi, október 25-én, szombaton pedig a szombati napnak megfelelő rend szerint kell fizetni a várakozásért.

A társaság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a mélygarázsokban és a debreceni repülőtér parkolójában az ünnepnapon is díjköteles a parkolás!

