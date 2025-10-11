október 11., szombat

Egy korszak vége

3 órája

Hamarosan bezár Debrecen belvárosának egyik legnépszerűbb boltja, szem nem marad szárazon

Több mint 70 éve üzemel, de már csak pár hétig térhetünk be az üzletbe. Októberben a Dósa nádor téri Parasztbolt végleg bezárja kapuit.

Haon.hu

Heteken belül bezár egy ikonikus üzlet Debrecenben, már nem sokáig lehet válogatni a Dósa nádor téri vas-műszaki bolt jobbnál jobb eszközei között. A bezárással kapcsolatban a Parasztbolt tulajdonosa, a Hajdú-Coop Zrt. korábban megerősítette értesülésünket, októberben valóban lehúzza a rolót az áruház. Ahogy megosztották velünk, a Hajdú-Coop Zrt. az ingatlant jelenleg bérlőként hasznosítja, a tulajdonos viszont értékesítette az épületet, ezért kell elköszönniük.

parasztbolt
Bezár a Parasztbolt Debrecenben, már csak októberben látogatható
Forrás:  Napló-archív

Bezár a Parasztbolt

A népszerű Parasztbolt már több mint 70 éve üzemel, 1953-ban nyitotta meg kapuit. Kezdetben még patkót, ekevasat és ekecsavart is árultak, de volt lóhúzású vetőgép is. A szakemberek és a háziasszonyok egyaránt válogathatnak a különböző műszaki eszközök közül, azonban már nem sokáig. 

A bolt bezárása körüli hírek hallatán a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület (évek óta figyelemmel kíséri a Dósa nádor téri házak sorsát a jelentős fejlesztések közben) nyár közepén szervezett egy találkozót a Parasztboltban, ahol a Haon is jelen volt.

Az egyesület felhívta a figyelmet a ház építészeti és helytörténeti értékeire, és kijelentették: kezdeményezni kívánják a ház vagy legalább a homlokzata megőrzését és emléket akarnak állítani Aczél Géza egykori nagyhatású főmérnöknek. Ugyanis Nyul Imre helytörténésznek sikerült kikutatnia, hogy a tárgyalt Dósa nádor tér 7. számú házat Aczél Géza építészmérnök, városi főmérnök tervezte és építette 1907-1908-ban a családja számára. 

Legutóbbi értesüléseink szerint a Nyul Imre által összeállított kutatási eredményeket felhasználva elindult egy kezdeményezés az épület megmentése, avagy eredeti formába való visszaállítása érdekében.

Szerszámok, rögzítőelemek

Kíváncsiak voltunk, az utolsó hónapba lépve milyen hangulat uralkodik a Parasztboltban, ezért a napokban szétnéztünk az üzletben. Végkiárusítás nincs, de egész jó akciókkal találkozhatnak a vevők. Ottjártunkkor elcsíptünk egy-egy párbeszédet, ami csak megerősítette a sejtésünket: nagyon sajnálják a vásárlók, hogy bezár a Parasztbolt

Amikor belép az ember, olyan mintha visszamenne az időben vagy 40 évet

– fogalmazott az egyik vevő a bolt bejáratánál, amikor az üzletről kérdeztük. Kijelentette, az eladók is nagyon kedvesek és segítőkészek. Szerinte, ami egy háztartásban szükséges lehet, akár barkácsoláshoz vagy szereléshez, az a Parasztboltban biztosan kapható. Ezt pedig mi magunk is megerősítjük, hiszen valóban minden található a boltban: szerszámok, rögzítőelemek és egyéb elektromos eszközök.

A Hajdú-Coop Zrt. közölte, a Parasztbolt egy ikonikus helyszíne a debreceni hagyományos kiskereskedelemnek. Nem tervezik újranyitni más helyszínen, máshol soha többé nem lenne ugyanaz.

Kíváncsiak voltunk, melyik napon fogják végleg bezárni a kaput, de a tulajdonos a következőt küldte meg válaszlevélben: 

Tisztelettel köszönjük megkeresésüket. Nem kívánunk több nyilatkozatot tenni az ügyben

– olvasható. Bizonyára számukra is nehéz a búcsú.

A ház története Nyul Imre kutatása alapján:

  • 1870-ben Stahl Henrik (1810–1873) – Aczél Géza nagyapja – rézműves tulajdona volt a házas ingatlan, egy alápincézett földszintes ház a Hagyma tér 12. szám alatt. (később Degenfeld tér 7., Tóthfalusi tér 7., Dósa nádor tér 7.) Itt volt a rézműves műhelye is. Idősebb fia, Stahl (Henrik) Vilmos (1836–1966) apja mesterségét folytatta, de korán, 1866-ban elhunyt.
  • Aczél Géza nagyapja, Stahl Henrik 1873-as halála után Stahl Ede (1838–1892) – Aczél Géza apja – a kisdedóvó vezetője örökölte a házat. (A kisdedóvó a mellette lévő telken, a 13. szám alatt működött.) Stahl Ede feleségének 1900-ban történt halála után Aczél Géza (1864–1937) örökölte a házat.
  • Aczél Géza 1907-ben kért engedélyt a ház bővítésére. (ld. Mikrofilmtár) 1910-ben, fia halálakor már biztosan az újonnan épített házban éltek.
  • A földszinten kialakított üzlethelyiséget bérbe adta. Az 1910-es évek végétől a Lindenfeld J. Jenő fűszer- és gyarmatáru nagykereskedése bérelte. Aczél Géza 1921 májusában családjával kiköltözött a tócóskerti, időközben téliesített villájába. A Degenfeld téri házat eladta a Lindenfeld családnak. 1940-ben Lindenfeld Lajos és testvérei nevén volt a házas ingatlan. A Lindenfeld kereskedés 1945-ig működött itt. 1946–1947-ben a Fazekas, Fogoly és Somogyi textil-, kötött-és rövidáru nagykereskedés használatában volt az üzlethelyiség.
  • Aczél Géza unokája, Aczél Péter a következő feljegyzéseket osztotta meg (Aczél Péter építészmérnök, Budapest I. kerületének, a Budavári kerület főmérnöke volt):
  • Stahl Henrik valamikor 1839 és 1841 között vásárolta meg a Hagyma téri házas ingatlant, mivel János fia már ott született 1841-ben. (Előző fia, Ede 1838-ban még nem ott született)
  • Aczél Géza egyemeletessé építtette át a földszintes házat, a földszinten üzlethelyiséggel. Csak kevés részt őrzött meg az eredeti falakból. 1908-ra készült el a ház. Akkor nyerte el a mai formáját. Tudomása szerint a tócóskerti Aczél-villából tűnt el sok-sok tervrajza, a közel 2000 kötetes angol, német és magyar nyelvű szakkönyvtárával együtt.

