október 12., vasárnap

Miksa névnap

11°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történt szombaton

1 órája

Hamarosan bezár Debrecen egyik népszerű boltja

Címkék#bezárás#összefoglaló#csónak#Hajdú-Bihar

Október 11-én egy holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze. A Dósa nádor téri Parasztbolt végleg bezárja kapuit. Szombati hírösszefoglalónk.

Haon.hu

Heteken belül bezár egy ikonikus üzlet Debrecenben, már nem sokáig lehet válogatni a Dósa nádor téri vas-műszaki bolt jobbnál jobb eszközei között. A bezárással kapcsolatban a Parasztbolt tulajdonosa, a Hajdú-Coop Zrt. korábban megerősítette értesülésünket, októberben valóban lehúzza a rolót az áruház.

Bezár a Parasztbolt Debrecenben
Bezár a Parasztbolt Debrecenben
Forrás:  Napló-archív

Kiderült, a csónakbalesetben eltűnt férfi holtteste került-e elő

Szeptember 30-án történt a tragédia. Október 11-én egy holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze. A hajdú-bihari rendőrség válaszolt, az eltűnt egyetemistát találták-e meg.

A legjobb cukrászdák Debrecenben

Amikor a ChatGPT-től kértünk útmutatást a debreceni cukrászdafelhozatalt illetően, a mesterséges intelligencia gyorsan előállított egy listát, javaslatokkal és leírásokkal kiegészítve. – Íme egy részletes, magyar nyelvű válogatás a legjobb debreceni cukrászdákról, miért érdemes oda betérni, és miben különlegesek – írta a ChatGPT. Mutatjuk, a mesterséges intelligencia legismertebb nagy nyelvi modellje szerint melyek a legjobb cukrászdák Debrecenben és azt is, egyetértett-e vele egy másik AI-modell.

Duguláselhárítás Debrecenben

Egy újabb elképesztő történet látott napvilágot nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: oltári lehúzásba szaladt bele egy debreceni nő, amikor duguláselhárításhoz hívott szakembert. A történet szerint minden egy eldugult WC-vel kezdődött, ezt orvosolandó, a nő egyből tárcsázta is az első duguláselhárító céget, amit az interneten talált. Utólag persze már azt kívánja, bár ne tette volna...

Jelentős fejlesztések a Magyar Falu Programban

Óvodák korszerűsítése, temetők infrastrukturális fejlesztése, tanya- és falugondnoki gondnoki gépjárművek beszerzése – többek között ilyen jellegű beruházásokra lehet számítani Hajdú-Biharban a legújabb, a Magyar Falu Program keretében elbírált pályázatnak köszönhetően.

Különleges katonai repülő

Ismét rámosolygott a szerencse a repülés hajdú-bihari szerelmeseire, a figyelmesebb rajongók egy igazán különleges gépmadarat szpottolhattak előbb a Flightradaron, majd a debreceni repülőtéren is! A második világháborús könnyűbombázóra a Katonai repülés Facebook-csoport tagjai is felhívták a figyelmet. 

Egy kedves fiatal ember mosolyogtatta meg a debreceni utazókat

Szombaton újabb bejegyzés jelent meg az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban, ami arról tanúskodik, hogy igenis vannak még rendes emberek.

Rendőrautó jelent meg a debreceni úton

A debreceni ideiglenes átkötő útnál kialakult forgalmi szabályok be nem tartása miatt fordult a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányhoz Katona Erzsébet, debreceni önkormányzati képviselő. Erről közösségi oldalán számolt be, ahol meg is osztotta, milyen kérvénnyel fordult rendőrség vezetőjéhez.

Három elvárás a BMW termelési munkatársai felé

A beléptetés és a betanulás párhuzamosan zajlik, szinte az összes termelési területre vannak álláslehetőségek. A legtöbb új munkatársat azonban összeszerelői feladatokra keresik a debreceni gyárban, mondta Gábor Éva, a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetője.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu