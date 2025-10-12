1 órája
Hamarosan bezár Debrecen egyik népszerű boltja
Október 11-én egy holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze. A Dósa nádor téri Parasztbolt végleg bezárja kapuit. Szombati hírösszefoglalónk.
Heteken belül bezár egy ikonikus üzlet Debrecenben, már nem sokáig lehet válogatni a Dósa nádor téri vas-műszaki bolt jobbnál jobb eszközei között. A bezárással kapcsolatban a Parasztbolt tulajdonosa, a Hajdú-Coop Zrt. korábban megerősítette értesülésünket, októberben valóban lehúzza a rolót az áruház.
Hamarosan bezár Debrecen belvárosának egyik legnépszerűbb boltja, szem nem marad szárazon
Kiderült, a csónakbalesetben eltűnt férfi holtteste került-e elő
Szeptember 30-án történt a tragédia. Október 11-én egy holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze. A hajdú-bihari rendőrség válaszolt, az eltűnt egyetemistát találták-e meg.
Itt a hivatalos válasz, kiderült, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg
A legjobb cukrászdák Debrecenben
Amikor a ChatGPT-től kértünk útmutatást a debreceni cukrászdafelhozatalt illetően, a mesterséges intelligencia gyorsan előállított egy listát, javaslatokkal és leírásokkal kiegészítve. – Íme egy részletes, magyar nyelvű válogatás a legjobb debreceni cukrászdákról, miért érdemes oda betérni, és miben különlegesek – írta a ChatGPT. Mutatjuk, a mesterséges intelligencia legismertebb nagy nyelvi modellje szerint melyek a legjobb cukrászdák Debrecenben és azt is, egyetértett-e vele egy másik AI-modell.
A legfinomabb süteményeket szeretnéd megkóstolni? Mutatjuk, melyek Debrecen legjobb cukrászdái!
Duguláselhárítás Debrecenben
Egy újabb elképesztő történet látott napvilágot nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: oltári lehúzásba szaladt bele egy debreceni nő, amikor duguláselhárításhoz hívott szakembert. A történet szerint minden egy eldugult WC-vel kezdődött, ezt orvosolandó, a nő egyből tárcsázta is az első duguláselhárító céget, amit az interneten talált. Utólag persze már azt kívánja, bár ne tette volna...
Kétszer is gondold meg, kit hívsz! Így húzzák le pénzzel a lakókat egyes debreceni „szakemberek”
Jelentős fejlesztések a Magyar Falu Programban
Óvodák korszerűsítése, temetők infrastrukturális fejlesztése, tanya- és falugondnoki gondnoki gépjárművek beszerzése – többek között ilyen jellegű beruházásokra lehet számítani Hajdú-Biharban a legújabb, a Magyar Falu Program keretében elbírált pályázatnak köszönhetően.
Dől a pénz a hajdú-bihari településekre – itt a lista, ki mennyit kapott!
Különleges katonai repülő
Ismét rámosolygott a szerencse a repülés hajdú-bihari szerelmeseire, a figyelmesebb rajongók egy igazán különleges gépmadarat szpottolhattak előbb a Flightradaron, majd a debreceni repülőtéren is! A második világháborús könnyűbombázóra a Katonai repülés Facebook-csoport tagjai is felhívták a figyelmet.
Kilométerekről is hallani lehetett! Különleges katonai repülő landolt Debrecenben! - fotókkal
Egy kedves fiatal ember mosolyogtatta meg a debreceni utazókat
Szombaton újabb bejegyzés jelent meg az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban, ami arról tanúskodik, hogy igenis vannak még rendes emberek.
Rendőrautó jelent meg a debreceni úton
A debreceni ideiglenes átkötő útnál kialakult forgalmi szabályok be nem tartása miatt fordult a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányhoz Katona Erzsébet, debreceni önkormányzati képviselő. Erről közösségi oldalán számolt be, ahol meg is osztotta, milyen kérvénnyel fordult rendőrség vezetőjéhez.
Nem is sejted, hol mértek a rendőrök Debrecenben, bánhatod, ha nem a megengedett sebességgel mentél
Három elvárás a BMW termelési munkatársai felé
A beléptetés és a betanulás párhuzamosan zajlik, szinte az összes termelési területre vannak álláslehetőségek. A legtöbb új munkatársat azonban összeszerelői feladatokra keresik a debreceni gyárban, mondta Gábor Éva, a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetője.
A BMW-nél dolgoznál? Ha ez a minimális végzettséged, téged is várnak – fotókkal
Ajánljuk még:
Fotókon és videón a Szent László Gimnázium szalagtűző ünnepsége!
„Szép vagy Alföld, legalább nekem szép” – káprázatos légi felvétel Hajdú-Biharról!