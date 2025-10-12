Hamarosan bezár Debrecen egyik népszerű boltja

Duguláselhárítás Debrecenben

Egy újabb elképesztő történet látott napvilágot nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: oltári lehúzásba szaladt bele egy debreceni nő, amikor duguláselhárításhoz hívott szakembert. A történet szerint minden egy eldugult WC-vel kezdődött, ezt orvosolandó, a nő egyből tárcsázta is az első duguláselhárító céget, amit az interneten talált. Utólag persze már azt kívánja, bár ne tette volna...