október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kereskedelem

1 órája

Nincs tovább, végleg bezárt Debrecen híres üzlete – 70 évig működött, de már hiába megy bárki

Címkék#Debreceni Városvédő és-szépítő Egyesület#Parasztbolt#Nyul Imre#coop zrt#Aczél Géza

Több mint 70 éven át üzemelt, de már csak pár hétig térhetünk be az üzletbe. Októberben közepén a Dósa nádor téri Parasztbolt végleg bezárta kapuit.

Haon.hu

Körülbelül egy hete írtunk arról, hogy október végével bezár egy ikonikus üzlet Debrecenben, a Dósa nádor téren. Néhány hónapja jutott el hozzánk a hír, hogy idén ősszel örökre búcsút inthetünk a vas-műszaki boltnak, ahol jobbnál jobb eszközök között válogathattak a vásárlók. A bezárással kapcsolatban a Parasztbolt tulajdonosa, a Hajdú-Coop Zrt. korábban megerősítette értesülésünket, októberben valóban lehúzza a rolót az áruház. Mint közölték, a Hajdú-Coop Zrt. az ingatlant bérlőként hasznosítja, a tulajdonos pedig értékesítette a vállalatot, hogy az épülettől el kell köszönniük. Október 18-án, szombaton kora reggel már hiába próbáltunk vásárolni a Parasztboltban.

Parasztbolt
Már „zárva”  felirat fogadja a Parasztbolt vásárlóit
Fotó: Vida Márton Péter

Bezárt a Parasztbolt

Október 18-án reggel zárt ajtó és „zárva” tábla fogadott minket a Parasztboltnál. Egy arra sétáló idős férfivel elegyedtünk szóba.  

Tegnap nyitott ki utoljára a Parasztbolt. Úgy volt, október végig nyitva lesz, de végül úgy döntöttek, a hónap közepén bezárnak. Már egyébként a napokban sem volt sok minden, amiből lehetne válogatni. Sok vásárló is volt az elmúlt hetekben, meg egyébként is, vittek is innen át egyéb hasznos tárgyakat más vas-műszaki boltba

 – tudtuk meg. 

A népszerű Parasztbolt több mint 70 éven át üzemelt, 1953-ban nyitotta meg kapuit a Dósa nádor téren. Kezdetben még patkót, ekevasat és ekecsavart is árultak, de volt lóhúzású vetőgép is. A szakemberek és a háziasszonyok egyaránt válogathattak a különböző műszaki eszközök közül. A bolt bezárása körüli hírek hallatán a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület (mely évek óta figyelemmel kíséri a Dósa nádor téri házak sorsát a jelentős fejlesztések közben) nyár közepén szervezett egy találkozót a Parasztboltban, ahol a Haon is jelen volt.

Az egyesület felhívta a figyelmet a ház építészeti és helytörténeti értékeire, és kijelentették: kezdeményezni kívánják a ház vagy legalább a homlokzata megőrzését és emléket akarnak állítani Aczél Géza egykori nagyhatású főmérnöknek. Ugyanis Nyul Imre helytörténésznek sikerült kikutatnia, hogy a tárgyalt Dósa nádor tér 7. számú házat Aczél Géza építészmérnök, városi főmérnök tervezte és építette 1907-1908-ban a családja számára.

Legutóbbi értesüléseink szerint a Nyul Imre által összeállított kutatási eredményeket felhasználva elindult egy kezdeményezés az épület megmentése, avagy eredeti formába való visszaállítása érdekében.

A ház története Nyul Imre kutatása alapján:

  • 1870-ben Stahl Henrik (1810–1873) – Aczél Géza nagyapja – rézműves tulajdona volt a házas ingatlan, egy alápincézett földszintes ház a Hagyma tér 12. szám alatt. (később Degenfeld tér 7., Tóthfalusi tér 7., Dósa nádor tér 7.) Itt volt a rézműves műhelye is. Idősebb fia, Stahl (Henrik) Vilmos (1836–1966) apja mesterségét folytatta, de korán, 1866-ban elhunyt.
    Aczél Géza nagyapja, Stahl Henrik 1873-as halála után Stahl Ede (1838–1892) – Aczél Géza apja – a kisdedóvó vezetője örökölte a házat. (A kisdedóvó a mellette lévő telken, a 13. szám alatt működött.) Stahl Ede feleségének 1900-ban történt halála után Aczél Géza (1864–1937) örökölte a házat.
  • Aczél Géza 1907-ben kért engedélyt a ház bővítésére. (ld. Mikrofilmtár) 1910-ben, fia halálakor már biztosan az újonnan épített házban éltek.
  • A földszinten kialakított üzlethelyiséget bérbe adta. Az 1910-es évek végétől a Lindenfeld J. Jenő fűszer- és gyarmatáru nagykereskedése bérelte. Aczél Géza 1921 májusában családjával kiköltözött a tócóskerti, időközben téliesített villájába. A Degenfeld téri házat eladta a Lindenfeld családnak. 1940-ben Lindenfeld Lajos és testvérei nevén volt a házas ingatlan. A Lindenfeld kereskedés 1945-ig működött itt. 1946–1947-ben a Fazekas, Fogoly és Somogyi textil-, kötött-és rövidáru nagykereskedés használatában volt az üzlethelyiség.
  • Aczél Géza unokája, Aczél Péter a következő feljegyzéseket osztotta meg (Aczél Péter építészmérnök, Budapest I. kerületének, a Budavári kerület főmérnöke volt):
  • Stahl Henrik valamikor 1839 és 1841 között vásárolta meg a Hagyma téri házas ingatlant, mivel János fia már ott született 1841-ben. (Előző fia, Ede 1838-ban még nem ott született)
  • Aczél Géza egyemeletessé építtette át a földszintes házat, a földszinten üzlethelyiséggel. Csak kevés részt őrzött meg az eredeti falakból. 1908-ra készült el a ház. Akkor nyerte el a mai formáját. Tudomása szerint a tócóskerti Aczél-villából tűnt el sok-sok tervrajza, a közel 2000 kötetes angol, német és magyar nyelvű szakkönyvtárával együtt.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu