Nincs tovább, végleg bezárt Debrecen híres üzlete – 70 évig működött, de már hiába megy bárki

Körülbelül egy hete írtunk arról, hogy október végével bezár egy ikonikus üzlet Debrecenben, a Dósa nádor téren. Néhány hónapja jutott el hozzánk a hír, hogy idén ősszel örökre búcsút inthetünk a vas-műszaki boltnak, ahol jobbnál jobb eszközök között válogathattak a vásárlók. A bezárással kapcsolatban a Parasztbolt tulajdonosa, a Hajdú-Coop Zrt. korábban megerősítette értesülésünket, októberben valóban lehúzza a rolót az áruház. Mint közölték, a Hajdú-Coop Zrt. az ingatlant bérlőként hasznosítja, a tulajdonos pedig értékesítette a vállalatot, hogy az épülettől el kell köszönniük. Október 18-án, szombaton kora reggel már hiába próbáltunk vásárolni a Parasztboltban.

Már „zárva” felirat fogadja a Parasztbolt vásárlóit

Fotó: Vida Márton Péter

Bezárt a Parasztbolt

Október 18-án reggel zárt ajtó és „zárva” tábla fogadott minket a Parasztboltnál. Egy arra sétáló idős férfivel elegyedtünk szóba.

Tegnap nyitott ki utoljára a Parasztbolt. Úgy volt, október végig nyitva lesz, de végül úgy döntöttek, a hónap közepén bezárnak. Már egyébként a napokban sem volt sok minden, amiből lehetne válogatni. Sok vásárló is volt az elmúlt hetekben, meg egyébként is, vittek is innen át egyéb hasznos tárgyakat más vas-műszaki boltba

– tudtuk meg.

A népszerű Parasztbolt több mint 70 éven át üzemelt, 1953-ban nyitotta meg kapuit a Dósa nádor téren. Kezdetben még patkót, ekevasat és ekecsavart is árultak, de volt lóhúzású vetőgép is. A szakemberek és a háziasszonyok egyaránt válogathattak a különböző műszaki eszközök közül. A bolt bezárása körüli hírek hallatán a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület (mely évek óta figyelemmel kíséri a Dósa nádor téri házak sorsát a jelentős fejlesztések közben) nyár közepén szervezett egy találkozót a Parasztboltban, ahol a Haon is jelen volt.

Az egyesület felhívta a figyelmet a ház építészeti és helytörténeti értékeire, és kijelentették: kezdeményezni kívánják a ház vagy legalább a homlokzata megőrzését és emléket akarnak állítani Aczél Géza egykori nagyhatású főmérnöknek. Ugyanis Nyul Imre helytörténésznek sikerült kikutatnia, hogy a tárgyalt Dósa nádor tér 7. számú házat Aczél Géza építészmérnök, városi főmérnök tervezte és építette 1907-1908-ban a családja számára.

Legutóbbi értesüléseink szerint a Nyul Imre által összeállított kutatási eredményeket felhasználva elindult egy kezdeményezés az épület megmentése, avagy eredeti formába való visszaállítása érdekében.

A ház története Nyul Imre kutatása alapján: 1870-ben Stahl Henrik (1810–1873) – Aczél Géza nagyapja – rézműves tulajdona volt a házas ingatlan, egy alápincézett földszintes ház a Hagyma tér 12. szám alatt. (később Degenfeld tér 7., Tóthfalusi tér 7., Dósa nádor tér 7.) Itt volt a rézműves műhelye is. Idősebb fia, Stahl (Henrik) Vilmos (1836–1966) apja mesterségét folytatta, de korán, 1866-ban elhunyt.

Aczél Géza nagyapja, Stahl Henrik 1873-as halála után Stahl Ede (1838–1892) – Aczél Géza apja – a kisdedóvó vezetője örökölte a házat. (A kisdedóvó a mellette lévő telken, a 13. szám alatt működött.) Stahl Ede feleségének 1900-ban történt halála után Aczél Géza (1864–1937) örökölte a házat.

Aczél Géza nagyapja, Stahl Henrik 1873-as halála után Stahl Ede (1838–1892) – Aczél Géza apja – a kisdedóvó vezetője örökölte a házat. (A kisdedóvó a mellette lévő telken, a 13. szám alatt működött.) Stahl Ede feleségének 1900-ban történt halála után Aczél Géza (1864–1937) örökölte a házat. Aczél Géza 1907-ben kért engedélyt a ház bővítésére. (ld. Mikrofilmtár) 1910-ben, fia halálakor már biztosan az újonnan épített házban éltek.

A földszinten kialakított üzlethelyiséget bérbe adta. Az 1910-es évek végétől a Lindenfeld J. Jenő fűszer- és gyarmatáru nagykereskedése bérelte. Aczél Géza 1921 májusában családjával kiköltözött a tócóskerti, időközben téliesített villájába. A Degenfeld téri házat eladta a Lindenfeld családnak. 1940-ben Lindenfeld Lajos és testvérei nevén volt a házas ingatlan. A Lindenfeld kereskedés 1945-ig működött itt. 1946–1947-ben a Fazekas, Fogoly és Somogyi textil-, kötött-és rövidáru nagykereskedés használatában volt az üzlethelyiség.

Aczél Géza unokája, Aczél Péter a következő feljegyzéseket osztotta meg (Aczél Péter építészmérnök, Budapest I. kerületének, a Budavári kerület főmérnöke volt):

Stahl Henrik valamikor 1839 és 1841 között vásárolta meg a Hagyma téri házas ingatlant, mivel János fia már ott született 1841-ben. (Előző fia, Ede 1838-ban még nem ott született)

Aczél Géza egyemeletessé építtette át a földszintes házat, a földszinten üzlethelyiséggel. Csak kevés részt őrzött meg az eredeti falakból. 1908-ra készült el a ház. Akkor nyerte el a mai formáját. Tudomása szerint a tócóskerti Aczél-villából tűnt el sok-sok tervrajza, a közel 2000 kötetes angol, német és magyar nyelvű szakkönyvtárával együtt.

Ajánljuk még: