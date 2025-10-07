Közeleg a határidő: eddig lehet pályázni erre a debreceni támogatásra

Még néhány hétig élhetnek a debreceniek a város energiahatékonysági támogatásával — október 31-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket a debreceni panelprogramra, amelyet május 1-jén indított el az önkormányzat azzal a céllal, hogy korszerűbbé és energiatakarékosabbá váljanak a város panelépületei – olvasható Széles Diána alpolgármester közösségi-oldalán.

Forrás: Facebook / Széles Diána

Mi a panelprogram célja, hogyan érhető el?

A program egyszerű, online felületen keresztül érhető el a www.panelprogram.debrecen.hu oldalon.

Széles Diána alpolgármester Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta:

Ez a program segítség a panellakásban élőknek, akikkel közösen tesszük modernebbé, takarékosabbá a debreceni otthonokat!

A panelprogram célja, hogy a lakóközösségek támogatást kapjanak energetikai korszerűsítésekhez, hőszigeteléshez, nyílászárócseréhez vagy fűtésrendszer fejlesztéséhez, ezzel is csökkentve a rezsiköltségeket és növelve a lakások értékét.

