Fontos tudnivaló

32 perce

Közeleg a határidő: eddig lehet pályázni erre a debreceni támogatásra

Címkék#pályázat#határidő#Debrecen#panelprogram

Még pályázhatnak a debreceniek a város támogatási lehetőségére. A debreceni panelprogram célja, hogy a lakótelepi otthonok modernebbé, energiatakarékosabbá és költséghatékonyabbá váljanak.

Haon.hu

Még néhány hétig élhetnek a debreceniek a város energiahatékonysági támogatásával — október 31-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket a debreceni panelprogramra, amelyet május 1-jén indított el az önkormányzat azzal a céllal, hogy korszerűbbé és energiatakarékosabbá váljanak a város panelépületei – olvasható Széles Diána alpolgármester közösségi-oldalán.

Október 31-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket a debreceni panelprogramra
Október 31-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket a debreceni panelprogramra
Forrás:  Facebook / Széles Diána

Mi a panelprogram célja, hogyan érhető el?

A program egyszerű, online felületen keresztül érhető el a www.panelprogram.debrecen.hu oldalon.

Széles Diána alpolgármester Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: 

Ez a program segítség a panellakásban élőknek, akikkel közösen tesszük modernebbé, takarékosabbá a debreceni otthonokat!

A panelprogram célja, hogy a lakóközösségek támogatást kapjanak energetikai korszerűsítésekhez, hőszigeteléshez, nyílászárócseréhez vagy fűtésrendszer fejlesztéséhez, ezzel is csökkentve a rezsiköltségeket és növelve a lakások értékét.

Az idei debreceni panelprogramról korábban itt írtunk részletesen:

