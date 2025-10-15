október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktatás

2 órája

1500-an látták Újfaluban, miért érdemes szakmát tanulni – értük versenyeznek most a cégek – fotókkal, videóval

Címkék#pályaorientációs rendezvény#pályaorientáció#Berettyóújfalui Szakképzési Centrum#Berettyóújalu

Mintegy 1500 érdeklődőt vonzott a rendezvény! Megtartotta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum a pályaorientációs kiállítást, ami irányt mutathat a fiataloknak, hogy hol és mit tanuljanak a jövőben.

Balogh Efraim
1500-an látták Újfaluban, miért érdemes szakmát tanulni – értük versenyeznek most a cégek – fotókkal, videóval

Mintegy 1500 diák vett részt a berettyóújfalui pályaorientációs kiállításon

Forrás: Batta Gergő

Mintegy 1500 általános iskolás diák vett részt a berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnokban megtartott SzakmaTúra – Centrumban a Jövő(d)! pályaorientációs kiállításon szerda reggel, ami tulajdonképpen interaktív szakmabemutató programnak is tekinthető. Az érdeklődők színpadi produkciókon, kitelepült cégek standjain és foglalkozásokon keresztül ismerhették meg a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (BSZC) képzési kínálatát.

pályaorientációs kiállítás, szakmatúra, berettyóújfalu, debrecen, haon
Pályaorientációs kiállítást tartottak Berettyóújfaluban
Forrás: Batta Gergő

Szakemberhiány van – ettől nem is kell nagyobb motiváció a pályaorientációs kiállításon?

Vitányi István országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt, aki elmondta, nem egyszerű döntés a szakmaválasztás, és ennek meghozatalában igyekszik segíteni a kiállítás. 

Arra biztatta a fiatalokat, hogy tanuljanak szakmát, ugyanis szakemberhiány van.  A jó szakembere minden időben és minden körülmények között szükség van – Rengeteg álláshely van és kevés munkaerő

– hangsúlyozta.

SzakmaTúra pályaorientációs kiállítás Berettyóújfaluban

Fotók: Batta Gergő

Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke bátorította a diákokat, hogy ez most az a nap, amikor nekik kell kérdezni annak érdekében, hogy olyan lehetőségekhez jussanak, melyek során kibontakozhatnak a bennük lévő képességek. 

Ha az ember egy jó szakmát és jövőképet választ, akkor az a következő évtizedekben megalapozza a családalapítást, hogy az ember boldog legyen, és elérje a céljait. Ma már nemcsak egy szakma, hanem több szakmának a megszerzésére is van a lehetőség

– mondta, majd hozzátette, hogy azok a duális képzések, amelyekre vonatkozóan együttműködési megállapodása van a szakképző intézményeknek, azok a legkorszerűbb lehetőségeket jelentik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

– Ez egy hatalmas lehetőség mindannyiótoknak – szólt a fiatalokhoz Muraközi István polgármester. 

Válasszatok egy jó szakmát, hisz egy jó szakmának a birtokában olyan jövedelemmel tudtok rendelkezni, amellyel az elkövetkező években a családotokat el tudjátok tartani. Egy ilyen kisváros, mint Berettyóújfalu is, a ti otthonotok vagy a családotoké lehet

 – hívta fel a tanulók figyelmét.

BG20251015_SzakmaTura_HAON_46
Vitányi István hangsúlyozta, szakemberhiány van
Forrás: Batta Gergő

Otthontámogatás, lakás, jó szakma – ilyen egy jó életpálya, és minden a pályaorientációval kezdődik?

Leszögezte, ehhez minden segítséget megadnak a későbbiekben is: az első lakáshoz otthontámogatást, lakásokat tudnak biztosítani, illetve olyan környezetet, amely hosszú éveken keresztül biztosíthatja a családok mindennapjait.

Pelyhéné Bartha Irén, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, a nyolcadikos fiatalok életük egyik legfontosabb döntése előtt állnak, mert intézménytípust, iskolát, ágazatot és szakmát is kell választaniuk. 

A világ gyorsan változik: új szakmák születnek, a régiek átalakulnak. A munkaerőpiac dinamikus és sokszínű, de egy dolog állandó: a jól képzelt, motivált, elkötelezett fiatalokra mindig szükség van. Ez a mai pályaválasztási kiállítás nemcsak egy esemény, hanem ez egy utazás a jövőbe

 – fejtette ki. 

Hozzátette, a BSZC Hajdú-Bihar vármegye 9 városában, 10 iskolájában, 16 ágazatban, 42 fajta szakma tanulásának lehetőségével hívja és várja a diákokat. 

Beszélt arról is, hogy a SzakmaTúra – Centrumban a Jövő(d)! rendezvény 2000 négyzetméteren, 26 kiállítóval, 9 ágazati foglalkozható szigettel, speciális szakmai bemutatókkal szeretné megkönnyíteni a pályaválasztást, a szakműzési karrierutak feltérképezését. 

Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója arra felhívta fel a diákok figyelmét, hogy tekintsék fontosnak azokat az iskolákat is, amelyeket nem első helyen jelölnek meg, mivel később is lehet változtatni, és újabb szakmákat megtanulni. 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu