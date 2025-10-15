1500-an látták Újfaluban, miért érdemes szakmát tanulni – értük versenyeznek most a cégek – fotókkal, videóval

Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke bátorította a diákokat, hogy ez most az a nap, amikor nekik kell kérdezni annak érdekében, hogy olyan lehetőségekhez jussanak, melyek során kibontakozhatnak a bennük lévő képességek.

Ha az ember egy jó szakmát és jövőképet választ, akkor az a következő évtizedekben megalapozza a családalapítást, hogy az ember boldog legyen, és elérje a céljait. Ma már nemcsak egy szakma, hanem több szakmának a megszerzésére is van a lehetőség

– mondta, majd hozzátette, hogy azok a duális képzések, amelyekre vonatkozóan együttműködési megállapodása van a szakképző intézményeknek, azok a legkorszerűbb lehetőségeket jelentik.

– Ez egy hatalmas lehetőség mindannyiótoknak – szólt a fiatalokhoz Muraközi István polgármester.

Válasszatok egy jó szakmát, hisz egy jó szakmának a birtokában olyan jövedelemmel tudtok rendelkezni, amellyel az elkövetkező években a családotokat el tudjátok tartani. Egy ilyen kisváros, mint Berettyóújfalu is, a ti otthonotok vagy a családotoké lehet

– hívta fel a tanulók figyelmét.