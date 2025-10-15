2 órája
1500-an látták Újfaluban, miért érdemes szakmát tanulni – értük versenyeznek most a cégek – fotókkal, videóval
Mintegy 1500 érdeklődőt vonzott a rendezvény! Megtartotta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum a pályaorientációs kiállítást, ami irányt mutathat a fiataloknak, hogy hol és mit tanuljanak a jövőben.
Mintegy 1500 diák vett részt a berettyóújfalui pályaorientációs kiállításon
Mintegy 1500 általános iskolás diák vett részt a berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnokban megtartott SzakmaTúra – Centrumban a Jövő(d)! pályaorientációs kiállításon szerda reggel, ami tulajdonképpen interaktív szakmabemutató programnak is tekinthető. Az érdeklődők színpadi produkciókon, kitelepült cégek standjain és foglalkozásokon keresztül ismerhették meg a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (BSZC) képzési kínálatát.
Szakemberhiány van – ettől nem is kell nagyobb motiváció a pályaorientációs kiállításon?
Vitányi István országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt, aki elmondta, nem egyszerű döntés a szakmaválasztás, és ennek meghozatalában igyekszik segíteni a kiállítás.
Arra biztatta a fiatalokat, hogy tanuljanak szakmát, ugyanis szakemberhiány van. A jó szakembere minden időben és minden körülmények között szükség van – Rengeteg álláshely van és kevés munkaerő
– hangsúlyozta.
Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke bátorította a diákokat, hogy ez most az a nap, amikor nekik kell kérdezni annak érdekében, hogy olyan lehetőségekhez jussanak, melyek során kibontakozhatnak a bennük lévő képességek.
Ha az ember egy jó szakmát és jövőképet választ, akkor az a következő évtizedekben megalapozza a családalapítást, hogy az ember boldog legyen, és elérje a céljait. Ma már nemcsak egy szakma, hanem több szakmának a megszerzésére is van a lehetőség
– mondta, majd hozzátette, hogy azok a duális képzések, amelyekre vonatkozóan együttműködési megállapodása van a szakképző intézményeknek, azok a legkorszerűbb lehetőségeket jelentik.
– Ez egy hatalmas lehetőség mindannyiótoknak – szólt a fiatalokhoz Muraközi István polgármester.
Válasszatok egy jó szakmát, hisz egy jó szakmának a birtokában olyan jövedelemmel tudtok rendelkezni, amellyel az elkövetkező években a családotokat el tudjátok tartani. Egy ilyen kisváros, mint Berettyóújfalu is, a ti otthonotok vagy a családotoké lehet
– hívta fel a tanulók figyelmét.
Otthontámogatás, lakás, jó szakma – ilyen egy jó életpálya, és minden a pályaorientációval kezdődik?
Leszögezte, ehhez minden segítséget megadnak a későbbiekben is: az első lakáshoz otthontámogatást, lakásokat tudnak biztosítani, illetve olyan környezetet, amely hosszú éveken keresztül biztosíthatja a családok mindennapjait.
Pelyhéné Bartha Irén, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, a nyolcadikos fiatalok életük egyik legfontosabb döntése előtt állnak, mert intézménytípust, iskolát, ágazatot és szakmát is kell választaniuk.
A világ gyorsan változik: új szakmák születnek, a régiek átalakulnak. A munkaerőpiac dinamikus és sokszínű, de egy dolog állandó: a jól képzelt, motivált, elkötelezett fiatalokra mindig szükség van. Ez a mai pályaválasztási kiállítás nemcsak egy esemény, hanem ez egy utazás a jövőbe
– fejtette ki.
Hozzátette, a BSZC Hajdú-Bihar vármegye 9 városában, 10 iskolájában, 16 ágazatban, 42 fajta szakma tanulásának lehetőségével hívja és várja a diákokat.
Beszélt arról is, hogy a SzakmaTúra – Centrumban a Jövő(d)! rendezvény 2000 négyzetméteren, 26 kiállítóval, 9 ágazati foglalkozható szigettel, speciális szakmai bemutatókkal szeretné megkönnyíteni a pályaválasztást, a szakműzési karrierutak feltérképezését.
Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója arra felhívta fel a diákok figyelmét, hogy tekintsék fontosnak azokat az iskolákat is, amelyeket nem első helyen jelölnek meg, mivel később is lehet változtatni, és újabb szakmákat megtanulni.
