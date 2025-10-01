Debreceni áttörés: Páll Dénes a Magyar Hypertonia Társaság első vidéki elnöke

A Debreceni Egyetem egyetemi tanára, a Klinikai Központ elnökhelyettese, Páll Dénes a Magyar Hypertonia Társaság új elnöke. Legfőbb célkitűzései között szerepel a háziorvosok intenzívebb bevonása a társaság szakmai életébe és a hiteles, közérthető betegtájékoztatás. A professzor megbízatása 4 évre szól. A társaság vezetőségében az egyetem több szakembere is helyet kapott – olvasható a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Facebook-oldalán.

Páll Dénes a Magyar Hypertonia Társaság új elnöke

Forrás: Facebook / Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Páll Dénes: ez egy fontos szakmai visszajelzés

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 32 éve alakult Magyar Hypertonia Társaság történetében először választottak vidéki elnököt.

– kezdte sorait a Professzor. – Úgy vélem, hogy ez fontos szakmai visszajelzés, elismerése a Debreceni Egyetemen, azon belül a Klinikai Központban végzett magas színvonalú orvosszakmai és tudományos munkának. További öröm számomra, hogy a társaság új vezetőségébe több debreceni kolléga is bekerült. A főtitkári tisztséget Harangi Mariann tölti be, míg a vezetőségi tagok közé választották Jenei Zoltánt, Lengyel Szabolcsot és Kovács Esztert is. Ez is jelzi, hogy a Debreceni Egyetemen működő szakmai közösség munkája nemcsak országos, de európai szinten is figyelmet érdemel. Minden eredményünk mögött csapatmunka áll, a kollégák összefogása, a szakterületek közötti szoros együttműködés, és a fiatalabb generációk aktív bevonása mind hozzájárul ehhez a sikerhez – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Páll Dénes professzor.

Több mint 10 ezer szűrést végeztek el

Páll Dénes kiemelte azt a programot, amelyben csaknem két évtizede több mint tízezer középiskolás vérnyomásszűrését végezték el, és mintegy kétszáz esetben diagnosztizáltak hipertóniát. A kutatásnak köszönhetően határozták meg a 15-18 éves korosztályra jellemző normál és kóros vérnyomásértékeket.

Büszke vagyok arra, hogy a debreceni kutatásban tapasztaltak európai szinten továbbra is referenciaadatnak számítanak és szerepelnek az aktuális serdülőkori európai társasági ajánlásban is mint az egyik meghatározó eredmény

– tette hozzá Páll Dénes.

