Újabb változás lesz a nyugdíjrendszerben 2026-tól, több feltétel is változik!

Drasztikus változások jöhetnek az özvegyi nyugdíj feltételeit illetően – erről számoltunk be még mielőtt beköszöntött volna a nyár 2025-ben. Akkor azt tudattuk, hogy komoly változások léphetnek életbe 2026-tól a magyar nyugdíjrendszerben, miután benyújtották a Parlamentnek Magyarország jövő évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot – ezen belül pedig az özvegyi nyugdíj feltételeinek módosítása is szerepel a kormány 2026-os tervei között. Nemrégiben az Adó Online portálon látott napvilágot a hír, hogy útban vagyunk a változások felé – nézzük, mire kell számítani!

Változás lesz 2026-tól az özvegyi nyugdíj feltételeit illetően

Megváltoznak az özvegyi nyugdíj feltételei 2026-tól

a jelenlegi nyugdíjrendszer szerint özvegyi nyugdíjat a házastárs, az élettárs és az elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje különélő házastárs kaphat. Ez a tervek szerint olyan módon fog megváltozni, hogy a külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos feltételek szerint lesz jogosult az özvegyi nyugdíjra a házasságra való tekintettel – a jelenlegi szabályozás szerint az egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs csak meghatározott esetben, házastársi tartásdíj esetén jogosult özvegyi nyugdíjra.

Így változik az özvegyi nyugdíj 2026-tól

Az élettársak esetében, ha megváltoznak a jogszabályok, akkor válnak jogosulttá az özvegyi nyugdíjra, ha sem az elhunyt jogszerző élettársának, sem a jogszerzőnek nem állt fenn házassága a jogszerző halálakor – még abban az esetben is, ha kellő ideje együtt élnek.

esetében, ha megváltoznak a jogszabályok, akkor válnak jogosulttá az özvegyi nyugdíjra, ha sem az elhunyt jogszerző élettársának, sem a jogszerzőnek nem állt fenn házassága a jogszerző halálakor – még abban az esetben is, ha kellő ideje együtt élnek. A házastársak és a kellő ideje együtt élő élettársak tekintetében az általános szabályok szerint járhat özvegyi nyugdíj, az elvált házastársnak pedig csak különleges esetben: ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. Hozzáteszik, elvált házastárs esetében a halálozás miatt elvesztett tartásdíj helyébe lép az özvegyi nyugdíj, ezért annak összege nem haladhatja meg a tartásdíj összegét.

Fontos tudni azt is, hogy az új szabályok érinteni fogják az idősebb korban, a nyugdíj korhatár betöltését követően kötött házasság esetében is az özvegyi nyugdíjra való jogosultság feltételeit.

Az özvegyi nyugdíj igényléséről, az arra való jogosultságról és további feltételeiről az Adó Online cikkében olvashatnak további részleteket.

