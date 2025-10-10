október 10., péntek

Óvoda

2 órája

Fergeteges családi nappal ünnepelték az 50 éve létező debreceni óvodát – fotókkal, videóval

Címkék#debrecen#évforduló#óvoda

Fél évszázada a gyerekek fejlődését szolgálja az intézmény. 50 éves a Sinay Miklós utcai óvoda Debrecenben.

Haon.hu

Évfordulót ünnepelt a debreceni Sinay Miklós utcai óvoda: 50 éve ugyanis, hogy megnyitotta a kapukat a legkisebbek előtt az intézmény. A földszintes épületben rengeteg, ma már felnőtt kezdte meg az első lépéseket az önállóság felé. Csütörtökön egy családi nappal ünnepelték meg a fél évszázada működő óvodát.

50 éves a Sinay Miklós utcai óvoda Debrecenben
Fotó: Katona Ákos

Fotósunk is a helyszínen járt, ahol a kisgyerekek önfeledt szórakozását láthatta. 

Töltődj fel és nézd meg az alábbi képeket és videót a családi napról:

50 éves a Sinay Miklós utcai óvoda

Fotók: Katona Ákos

