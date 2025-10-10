Fergeteges családi nappal ünnepelték az 50 éve létező debreceni óvodát – fotókkal, videóval

Évfordulót ünnepelt a debreceni Sinay Miklós utcai óvoda: 50 éve ugyanis, hogy megnyitotta a kapukat a legkisebbek előtt az intézmény. A földszintes épületben rengeteg, ma már felnőtt kezdte meg az első lépéseket az önállóság felé. Csütörtökön egy családi nappal ünnepelték meg a fél évszázada működő óvodát.

50 éves a Sinay Miklós utcai óvoda Debrecenben

Fotó: Katona Ákos

Fotósunk is a helyszínen járt, ahol a kisgyerekek önfeledt szórakozását láthatta.

Töltődj fel és nézd meg az alábbi képeket és videót a családi napról: