Újra támadnak a csalók: gyorsan elveszhet a pénze annak, aki bedől a trükknek!

Az OTP Bank sürgős figyelmeztetést adott ki egy Magyarországon terjedő, tömeges adathalász-támadásról, amely kifejezetten a SZÉP-kártya birtokosokat célozza. Csalók hamis adathalász e-mailekkel próbálják megszerezni a személyes és kártyaadatokat, például a kártyaszámot, PIN-kódot vagy egyenleginformációkat. Az e-mailek „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú üzenetként érkeznek, és 5 százalékos pénzvisszatérítést ígérnek egy hamis linken keresztül.

Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki a SZÉP-kártyásokat is megcélzó csalásról.

OTP Bank: Hogyan ismerhető fel a csalás?

Hamis e-mailek: ezek az üzenetek nem az OTP Banktól származnak. Az OTP soha nem kér személyes vagy kártyaadatokat e-mailben.

Tömeges terjesztés: az e-maileket nem kizárólag az OTP Bank SZÉP-kártya ügyfelei kapják, a csalók válogatás nélkül küldik őket.

küldik őket. Gyanús linkek: a levélben található link egy adathalász oldalra irányít, amely az adatainkat próbálja ellopni.

Amennyiben ilyen e-mailt kaptál semmiképp se kattints a linkre és semmilyen körülmények között ne adj meg személyes vagy kártyaadatokat. Töröld az e-mailt azonnal, hogy elkerülhesd a véletlen kattintást.

Mi a teendő, ha már megadtad az adataid vagy rákattintottál a linkre?

Látogass el az otpportalok.hu oldalra, jelentkezz be, és a Kártyakezelés menüpontban gondoskodj a bankkártya letiltásáról .

. Használd az OTP SZÉP mobilalkalmazást a kártya letiltására.

Hívd fel a bank ügyfélszolgálatát a +36 1 366 6666 számon (0-s menüpont).

Értesítsd a pénzintézetet: telefonálj a +36 1 3666 222 számra, jelezd a történteket, és kérj pótkártyát.

A bank nyomatékosan felhívja rá a figyelmet, hogy nincs semmilyen SZÉP-kártya CashBack program.

Minden ilyen tartalmú e-mail csalási kísérlet! Hasonló adathalász-támadások korábban is előfordultak, például telefonos megkeresések útján, de a jelenlegi támadás kifejezetten e-mailes formában terjed.

Hogyan előzhető meg a baj?

Ellenőrizd az e-mail feladóját: az OTP soha nem küld hivatalos üzeneteket gyanús vagy ismeretlen e-mail címekről.

Kizárólag hivatalos csatornákon keresztül kommunikálj: használd a pénzintézet weboldalát vagy mobilalkalmazását.

Tartsd naprakészen adataid: győződj meg róla, hogy a banknál megadott elérhetőségeid aktuálisak, így szükség esetén elérhetnek.

Védd az adataid, és maradj éber! Ne hagyd, hogy a csalók áldozatává válj!

