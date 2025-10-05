október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokakat érint

4 órája

Vége egy korszaknak: alapjaiban változik meg az internetes bankolás ennél a pénzintézetnél

Címkék#OTP InternetBank#OTP MobilBank#lakossági ügyfél#OTPdirekt#platform

Aki már az új rendszert használja, semmi dolga az átállásnál. Új bankolási platformot vezet be az OTP Bank az OTPdirekt helyett.

Haon.hu

Az OTP Bank november 18-án véglegesen kivezeti az OTPdirekt szolgáltatást a lakossági ügyfelek számára Magyarországon. A 21 éve működő digitális bankolási platform hamarosan átadja helyét a korszerűbb, biztonságosabb és felhasználóbarátabb OTP InternetBanknak és OTP MobilBanknak. A változás célja, hogy az ügyfelek gyorsabb, szélesebb körű élményt kapjanak, miközben a bank fokozatosan modernizálja rendszereit – ez már korábban elkezdődött, például a SmartBank 2022-es megszüntetésével. 

Az OTP Bank november 18-án megszűnteti az OTPdirekt szolgáltatást a lakossági ügyfelek számára Magyarországon, melyet OTP InternetBank és MobilBank vált.
Az OTP Bank megszűnteti az OTPdirekt szolgáltatást a lakossági ügyfelek számára
Forrás: pexels.com

OTP Bank: a jövőben nem tud hozzáférni a szolgáltatásokhoz

A lakossági ügyfelek számára az OTPdirekt kivezetése november 18-án megtörténik. A szolgáltatás megszűnik, beleértve az internetbankot, a mobilalkalmazást, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például az OTPdirekt Bróker és a SmartBróker. A nem lakossági (például vállalati) ügyfelek számára az OTPdirekt továbbra is elérhető marad. Az új InternetBank és MobilBank veszi át a stafétát, amelyeken minden eddigi szolgáltatást (átutalások, számlaügyintézés, befektetések) elérhet. Aki eddig kizárólag a régi rendszert használta, kötelező átállnia az új platformokra, különben a jövőben nem férhet hozzá online banki szolgáltatásaihoz. Aki már használja az InternetBankot vagy MobilBankot, nincs teendője – számlái és szolgáltatásai automatikusan elérhetők maradnak az új felületen.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az átállás egyszerű és gyors, mindössze néhány percet vesz igénybe

Kövesse az alábbi lépéseket és regisztráljon az új platformra!

  • Látogasson el az OTPdirekt bejelentkező oldalára.
  • Válassza az „Új internetbank regisztráció” menüpontot.
  • Kössön Digitális Szolgáltatási Szerződést (ez ingyenes, és nélkülözhetetlen az új felületek használatához).
  • Töltse le az OTP MobilBank alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből, ha még nem tette meg.

A bank azt javasolja, hogy aki tud, minél előbb regisztráljon, elkerülvén a várható novemberi rohamot. Az átmeneti időszakban (november 18-ig) mindkét rendszer párhuzamosan működik, így most még van idő kényelmesen megismerkedni az új felülettel. Az új InternetBank és MobilBank fejlettebb biztonsági funkciókat kínál, például biometrikus azonosítást és push-értesítéseket. Fontos azonban, hogy soha ne ossza meg belépési adatait, jelszavait vagy egyszeri kódjait senkivel, és mindig ellenőrizze, hogy hivatalos OTP-s felületen jár-e!

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu