Vége egy korszaknak: alapjaiban változik meg az internetes bankolás ennél a pénzintézetnél
Aki már az új rendszert használja, semmi dolga az átállásnál. Új bankolási platformot vezet be az OTP Bank az OTPdirekt helyett.
Az OTP Bank november 18-án véglegesen kivezeti az OTPdirekt szolgáltatást a lakossági ügyfelek számára Magyarországon. A 21 éve működő digitális bankolási platform hamarosan átadja helyét a korszerűbb, biztonságosabb és felhasználóbarátabb OTP InternetBanknak és OTP MobilBanknak. A változás célja, hogy az ügyfelek gyorsabb, szélesebb körű élményt kapjanak, miközben a bank fokozatosan modernizálja rendszereit – ez már korábban elkezdődött, például a SmartBank 2022-es megszüntetésével.
OTP Bank: a jövőben nem tud hozzáférni a szolgáltatásokhoz
A lakossági ügyfelek számára az OTPdirekt kivezetése november 18-án megtörténik. A szolgáltatás megszűnik, beleértve az internetbankot, a mobilalkalmazást, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például az OTPdirekt Bróker és a SmartBróker. A nem lakossági (például vállalati) ügyfelek számára az OTPdirekt továbbra is elérhető marad. Az új InternetBank és MobilBank veszi át a stafétát, amelyeken minden eddigi szolgáltatást (átutalások, számlaügyintézés, befektetések) elérhet. Aki eddig kizárólag a régi rendszert használta, kötelező átállnia az új platformokra, különben a jövőben nem férhet hozzá online banki szolgáltatásaihoz. Aki már használja az InternetBankot vagy MobilBankot, nincs teendője – számlái és szolgáltatásai automatikusan elérhetők maradnak az új felületen.
Az átállás egyszerű és gyors, mindössze néhány percet vesz igénybe
Kövesse az alábbi lépéseket és regisztráljon az új platformra!
- Látogasson el az OTPdirekt bejelentkező oldalára.
- Válassza az „Új internetbank regisztráció” menüpontot.
- Kössön Digitális Szolgáltatási Szerződést (ez ingyenes, és nélkülözhetetlen az új felületek használatához).
- Töltse le az OTP MobilBank alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből, ha még nem tette meg.
A bank azt javasolja, hogy aki tud, minél előbb regisztráljon, elkerülvén a várható novemberi rohamot. Az átmeneti időszakban (november 18-ig) mindkét rendszer párhuzamosan működik, így most még van idő kényelmesen megismerkedni az új felülettel. Az új InternetBank és MobilBank fejlettebb biztonsági funkciókat kínál, például biometrikus azonosítást és push-értesítéseket. Fontos azonban, hogy soha ne ossza meg belépési adatait, jelszavait vagy egyszeri kódjait senkivel, és mindig ellenőrizze, hogy hivatalos OTP-s felületen jár-e!
