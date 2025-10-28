1 órája
Fontos határidő közeleg – már csak egy hétig pályázhatnak a debreceni diákok erre a támogatásra
Debrecen önkormányzata idén is lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű diákoknak és hallgatóknak, hogy pénzügyi segítséggel folytathassák tanulmányaikat – de már csak november 4-ig lehet beadni a pályázatokat.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, amely a hátrányos helyzetű hallgatókat és érettségi előtt álló diákokat segíti tanulmányaik folytatásában – olvasható az önkormányzat közleményében.
Mit kell tudni az ösztöndíjpályázatról?
A pályázati kiírás 2025. október 3. óta elérhető a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa), valamint letölthető a www.debrecen.hu honlapról. A tájékoztató anyag személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatalban (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., Új Városháza, földszint, 2. számú ügyfélszolgálati ablak).
A pályázatok benyújtási határideje: 2025. november 4.
A programban két kategóriában lehet jelentkezni:
- „A” típusú ösztöndíjra azok a felsőoktatásban már tanuló, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik hátrányos szociális helyzetűek. A támogatás 10 hónapig, két féléven keresztül jár.
- „B” típusú ösztöndíjra pedig azok az érettségi előtt álló középiskolások vagy már érettségizett, de még nem egyetemista fiatalok jelentkezhetnek, akik 2026-ban kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat. Ez a támogatás három tanéven át, összesen hat félévre szól.
További információ kérhető a 52/517-690-es telefonszámon vagy e-mailben az [email protected] címen.
Ajánljuk még:
Debrecen legkeményebb fogorvosa lett a kövér gyerekből, Elie edző módszeréért sorban állnak a követők és a fogyni vágyók
Brutálisan végeztek ismerősükkel, majd a holttestét bebetonozták - ennyi évet kaphat a szoboszlói pár – fotókkal, videóval