Fontos határidő közeleg – már csak egy hétig pályázhatnak a debreceni diákok erre a támogatásra

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, amely a hátrányos helyzetű hallgatókat és érettségi előtt álló diákokat segíti tanulmányaik folytatásában – olvasható az önkormányzat közleményében.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mit kell tudni az ösztöndíjpályázatról?

A pályázati kiírás 2025. október 3. óta elérhető a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa), valamint letölthető a www.debrecen.hu honlapról. A tájékoztató anyag személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatalban (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., Új Városháza, földszint, 2. számú ügyfélszolgálati ablak).

A pályázatok benyújtási határideje: 2025. november 4.

A programban két kategóriában lehet jelentkezni:

„A” típusú ösztöndíjra azok a felsőoktatásban már tanuló, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik hátrányos szociális helyzetűek. A támogatás 10 hónapig, két féléven keresztül jár.

ösztöndíjra azok a felsőoktatásban már tanuló, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik hátrányos szociális helyzetűek. A támogatás 10 hónapig, két féléven keresztül jár. „B” típusú ösztöndíjra pedig azok az érettségi előtt álló középiskolások vagy már érettségizett, de még nem egyetemista fiatalok jelentkezhetnek, akik 2026-ban kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat. Ez a támogatás három tanéven át, összesen hat félévre szól.

További információ kérhető a 52/517-690-es telefonszámon vagy e-mailben az [email protected] címen.

