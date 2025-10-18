Két debreceni intézményben is bezárásra készülnek! Mutatjuk az okát!

Az őszi tanszünet miatt október 23. és november 2. között bezárják a Margit téri-, valamint a Tóth Árpád Gimnázium tanuszodát is – olvasható a DSI Debrecen honlapján. Az őszi szünet ideje alatt a Debreceni Sportuszoda továbbra is rendelkezésre áll, azonban oda nem érvényesek a tanuszodai jegyek és bérletek. Az alábbi linken tekinthető meg a Sportuszoda szabad pályafelületeinek beosztása (hétről hétre frissül).

Az őszi tanszünet miatt bezárják a Margit téri-, valamint a Tóth Árpád Gimnázium tanuszodáját

Forrás: Napló-archív

November 3-tól visszaáll a rend, és a megszokott idősávokban ismét használhatóak lesznek a tanuszodák.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: