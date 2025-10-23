50 perce
TOP 5 kirándulóhely Debrecenben, amely ősszel is csábító – fotókkal
Ne ülj a négy fal között! Rengeteg lehetőséget kínál őszi kirándulásra Debrecen és környéke!
Négynapos hosszú hétvégével indult az őszi szünet, ami remek alkalmat teremt a kikapcsolódásra az egész családnak. Ha egy remek őszi kirándulásra vágytok, de nem mennétek messzire a cívisvárostól, akkor most jól figyeljetek: összeszedtünk 5 olyan kirándulóhelyet, amelyekkel még színesebbé tehetitek magatoknak a debreceni programokat. Ajánlunk tanösvényt, kilátót, de még történelmi érdekességet is.
1. Borostyán-tanösvény
Interaktív, 11 állomásos erdei sétaút mutatja be a térség és a Debreceni Nagyerdő élővilágát a Borostyán-tanösvény. A Debrecenből könnyen elérhető, 3,5 kilométeres tanösvény kellemes sétát kínál egy homokos talajú, árnyas erdőben. Az út mentén elhelyezett napelemes és mágneses táblák játékos formában ismertetik meg a látogatókat a gombafajok világával, a madarak hangjaival és az erdő különböző szintjeivel. A gyermekek számára külön élményt nyújtanak a vadetetők és a magasles, míg a környezettudatos kirándulókat komposztáló és szelektív gyűjtőpontok várják. A Debreceni Erdészet központjától induló ösvényen a túrázók bepillantást nyerhetnek az 1939 óta védett természeti terület gazdag élővilágába, ahol olyan ritkaságokat is megfigyelhetnek, mint a fehér madársisak vagy a darázsölyv. Ideális úti cél mindazoknak, akik egy kellemes, természetközeli kikapcsolódásra vágynak Debrecen környékén.
2. Ördögárok
A természetjárás és a történelem iránt érdeklődők számára különleges élményt nyújt Debrecen egyik rejtett kincse, az Ördögárok, más néven Csörsz árka. Az Erdőspuszták nyugati részén, a Zsuzsi Erdei Vasút festői útvonalán, a Csereerdő megálló közelében húzódik az ókori földsáncrendszer felújított szakasza. A helyszín nemcsak látványos kirándulóhely, hanem egyben izgalmas időutazás is, ahol a látogatók bepillantást nyerhetnek a régmúlt korok titkaiba – tökéletes választás családoknak és természetkedvelőknek egyaránt.
3. Józsa, Tócó-patak
A Civaqua-programnak köszönhetően újraéledt a Tócó-patak és környezetének élővilága, a beruházás ráadásul több mindent hozott magával. Egyik ilyen Debrecenben a Vezér utcai víztározó, ahol gyönyörű környezet, park és játszótér várja az őszi szünetben kikapcsolódni vágyókat. A másik különlegesség, friss különlegesség Józsán található, ahol egy 1 kilométer hosszú futókört alakítottak ki a napokban. A hivatalos átadóját pedig október 25-én tartják majd.
4. Hármashegyi tanösvény
Hegyet látni az Alföldön? Hármashegyalja megmutatja, hogyan lehetséges! A terület nevét a szél által formált hatalmas homokbuckákról kapta, amelyeket a helyiek egykor hegyeknek neveztek el. A Debrecentől mindössze 17 kilométerre fekvő pihenőközpont ma Hajdú-Bihar egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A festői Zsuzsi Erdei Vasúttal vagy akár biciklivel is könnyen megközelíthető, és számos kikapcsolódási lehetőséget kínál: kilátó, játszótér és tanösvény várja az oda látogatókat.
5. Pallagi erdő
Debrecentől mindössze néhány kilométerre fekszik Pallag, a város egyik nyugodt, zöldövezeti városrésze. Az egykor Parlag néven ismert települést már a 13. század elején említik írásos források, mint önálló falut. A 16. században harminc–negyven portával rendelkezett, de a 17. század második felére elnéptelenedett, és Debrecen város fennhatósága alá került. Az 1850-es években még csapszéke is működött, ami a korabeli élet társasági központja volt. Ma Pallag könnyen megközelíthető: a Nagyerdőből indulva kellemes erdei séta vagy egy rövid kerékpártúra vezet ide. A városrész napjainkban a Balásházy Mezőgazdasági Szakközépiskola, a Debreceni Labdarúgó Akadémia és a Debreceni Nemzetközi Iskola révén ismert.
Ezekkel a célpontokkal még teljesebb lehet az őszi kirándulás Debrecenben
Ha marad energiád és felmerül a kérdés: „Mit csináljak Debrecenben?”, akkor ajánlunk pár célpontot a város határain belül, hisz bővelkedik Debrecen látnivalókban:
- Sziget-kék játszótér,
- Nagyerdei Parkerdő,
- Debreceni Egyetem Főépület,
- Kossuth tér és Dósa nádor tér,
- Déri tér.
De ezek mellett is kiapadhatatlan a lehetőségekben a város az őszi szünet alatt: az őszi kirándulások mellett például több debreceni program is várja az érdeklődőit.
