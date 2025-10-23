TOP 5 kirándulóhely Debrecenben, amely ősszel is csábító – fotókkal

Négynapos hosszú hétvégével indult az őszi szünet, ami remek alkalmat teremt a kikapcsolódásra az egész családnak. Ha egy remek őszi kirándulásra vágytok, de nem mennétek messzire a cívisvárostól, akkor most jól figyeljetek: összeszedtünk 5 olyan kirándulóhelyet, amelyekkel még színesebbé tehetitek magatoknak a debreceni programokat. Ajánlunk tanösvényt, kilátót, de még történelmi érdekességet is.

Összeszedtünk TOP 5 helyszínt, amelyek kihagyhatatlanok egy debreceni őszi kirándulás alkalmával

Forrás: Vida Márton Péter

1. Borostyán-tanösvény

Interaktív, 11 állomásos erdei sétaút mutatja be a térség és a Debreceni Nagyerdő élővilágát a Borostyán-tanösvény. A Debrecenből könnyen elérhető, 3,5 kilométeres tanösvény kellemes sétát kínál egy homokos talajú, árnyas erdőben. Az út mentén elhelyezett napelemes és mágneses táblák játékos formában ismertetik meg a látogatókat a gombafajok világával, a madarak hangjaival és az erdő különböző szintjeivel. A gyermekek számára külön élményt nyújtanak a vadetetők és a magasles, míg a környezettudatos kirándulókat komposztáló és szelektív gyűjtőpontok várják. A Debreceni Erdészet központjától induló ösvényen a túrázók bepillantást nyerhetnek az 1939 óta védett természeti terület gazdag élővilágába, ahol olyan ritkaságokat is megfigyelhetnek, mint a fehér madársisak vagy a darázsölyv. Ideális úti cél mindazoknak, akik egy kellemes, természetközeli kikapcsolódásra vágynak Debrecen környékén.

2. Ördögárok

A természetjárás és a történelem iránt érdeklődők számára különleges élményt nyújt Debrecen egyik rejtett kincse, az Ördögárok, más néven Csörsz árka. Az Erdőspuszták nyugati részén, a Zsuzsi Erdei Vasút festői útvonalán, a Csereerdő megálló közelében húzódik az ókori földsáncrendszer felújított szakasza. A helyszín nemcsak látványos kirándulóhely, hanem egyben izgalmas időutazás is, ahol a látogatók bepillantást nyerhetnek a régmúlt korok titkaiba – tökéletes választás családoknak és természetkedvelőknek egyaránt.

3. Józsa, Tócó-patak

A Civaqua-programnak köszönhetően újraéledt a Tócó-patak és környezetének élővilága, a beruházás ráadásul több mindent hozott magával. Egyik ilyen Debrecenben a Vezér utcai víztározó, ahol gyönyörű környezet, park és játszótér várja az őszi szünetben kikapcsolódni vágyókat. A másik különlegesség, friss különlegesség Józsán található, ahol egy 1 kilométer hosszú futókört alakítottak ki a napokban. A hivatalos átadóját pedig október 25-én tartják majd.