Új orvosi rendelőket építenek a hajdú-bihari városban – mutatjuk, hol!

Címkék#Hajdúböszörmény#Top Plusz program#orvosi rendelő

A beruházás a TOP Plusz keretében valósulhat meg. Az orvosi rendelők építése várhatóan 2026 végén fejeződnek be.

Új háziorvosi rendelőket építenek Hajdúböszörményben, a beruházásra 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz pályázatán - tájékoztatta a városháza sajtószolgálata az MTI-t csütörtökön.

Új orvosi rendelők épülnek Hajdúböszörményben (A kép csak illusztráció!)
Új orvosi rendelők épülnek Hajdúböszörményben (A kép csak illusztráció!)
Forrás: illusztráció/MW-archív

Közleményükben azt írták, az Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben című projekt célja az alapellátáshoz tartozó két – Pálnagy Zsigmond utcai – háziorvosi praxis infrastrukturális fejlesztése.

A 150 millió forint európai uniós támogatás segítségével felépül egy új, modern, energiahatékony és teljeskörűen akadálymentes, pénzügyi és környezeti szempontból is hosszútávon fenntartható épület – jelezték, hozzátéve: beszereznek az épületben helyet kapó praxisok működéséhez szükséges eszközöket is.

A közlemény szerint a fejlesztés eredményeként az alapellátás prevenciós funkciói is erősödnek, növekszik az ellátás eredményessége és hatékonysága, miközben mérséklődnek a lakosság jó minőségű ellátásához való hozzáférésének egyenlőtlenségei.

A projekt várhatóan 2026. december 31-én zárul - írták.

