Fontos változás

2 órája

Októbertől változott az orvosi beutalók rendje – van, ami pénzmegvonással is járhat!

Októbertől komoly átalakulás lépett életbe. Az új jogszabály szerint megváltozik az orvosi beutalók rendszere, mutatjuk, mire kell odafigyelni!

Haon.hu

Minden beteg számára érzékelhető változás lépett életbe október 1-jétől, átalakult ugyanis az orvosi beutalókra vonatkozó rendszer – a friss jogszabály-módosítás alapján ezentúl a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz is új beutaló szükséges. A változtatások célja az elektronikus beutalók minél szélesebb körű elterjesztése, amely érdekében pénzügyi szankciót is bevezettek a jogszabályban.

Októbertől megváltoznak az orvosi beutalókra és a laborvizsgálatokra vonatkozó szabályok
Megváltozott az orvosi beutalók rendszere októbertől

Korábban három hónapon belül beutaló nélkül is vissza lehetett rendelni a betegeket szakorvosi ellátásra, ez a szabály azonban október 1-jétől nem érvényes, a változások pedig mindenkit érintenek. 

Az új rendelet szerint a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz mostantól új beutaló szükséges, még akkor is, ha a páciens korábban már járt az adott rendelésen. 

A cél az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés hatékonyságának növelése, ennek érdekében pedig az e-beutalók minél szélesebb körű alkalmazása. Abban az esetben, ha az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) üzemzavar lépne fel, továbbra is állítanak ki papíralapú igazolást, majd a meghibásodás végét követően 4 napon belül felkerül az elektronikus beutaló az online térbe. 

Emellett szigorodik a laborvizsgálatok rendje is: új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a biztosított korábban milyen vizsgálaton vett részt, és hogy az ismétlés lehetősége fennáll-e.

Elektronikus beutaló nélkül pénzmegvonás

Annak érdekében, hogy az elektronikus beutalókat minél szélesebb körben elterjesszék, a jogszabály egy pénzügyi szankciót is bevezetett abban az esetben, ha egy egészségügyi szolgáltató nem e-beutaló alkalmazásával nyújt ellátást a betegeknek. 

Ennek értelmében az adott ellátás után járó összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot vonnak le. 

Ugyanez a büntetés jár akkor is, ha a beutalást a kötelezettség ellenére sem rögzítik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben.

