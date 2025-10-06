Októbertől változott az orvosi beutalók rendje – van, ami pénzmegvonással is járhat!

Minden beteg számára érzékelhető változás lépett életbe október 1-jétől, átalakult ugyanis az orvosi beutalókra vonatkozó rendszer – a friss jogszabály-módosítás alapján ezentúl a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz is új beutaló szükséges. A változtatások célja az elektronikus beutalók minél szélesebb körű elterjesztése, amely érdekében pénzügyi szankciót is bevezettek a jogszabályban.

Októbertől megváltoznak az orvosi beutalókra és a laborvizsgálatokra vonatkozó szabályok

Megváltozott az orvosi beutalók rendszere októbertől

Korábban három hónapon belül beutaló nélkül is vissza lehetett rendelni a betegeket szakorvosi ellátásra, ez a szabály azonban október 1-jétől nem érvényes, a változások pedig mindenkit érintenek.

Az új rendelet szerint a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz mostantól új beutaló szükséges, még akkor is, ha a páciens korábban már járt az adott rendelésen.

A cél az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés hatékonyságának növelése, ennek érdekében pedig az e-beutalók minél szélesebb körű alkalmazása. Abban az esetben, ha az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) üzemzavar lépne fel, továbbra is állítanak ki papíralapú igazolást, majd a meghibásodás végét követően 4 napon belül felkerül az elektronikus beutaló az online térbe.

Emellett szigorodik a laborvizsgálatok rendje is: új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a biztosított korábban milyen vizsgálaton vett részt, és hogy az ismétlés lehetősége fennáll-e.

Elektronikus beutaló nélkül pénzmegvonás

Annak érdekében, hogy az elektronikus beutalókat minél szélesebb körben elterjesszék, a jogszabály egy pénzügyi szankciót is bevezetett abban az esetben, ha egy egészségügyi szolgáltató nem e-beutaló alkalmazásával nyújt ellátást a betegeknek.

Ennek értelmében az adott ellátás után járó összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot vonnak le.

Ugyanez a büntetés jár akkor is, ha a beutalást a kötelezettség ellenére sem rögzítik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben.

