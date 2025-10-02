Meghatározó alakját gyászolja Hajdúszoboszló

Mély megrendüléssel tudatja a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség a Facebook-oldalán, hogy Örvendi László tiszteletbeli főgondnok, presbiter visszaadta életét Teremtő Atyánknak október 1-jén.

Elhunyt Örvendi László, a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség főgondnoka

Forrás: Facebook/Hajdúszoboszlói Református Egyházközség

A Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Elnöksége, Presbitériuma, Intézményeinek vezetősége és gyülekezeti közössége Isten iránti hálával tekint Örvendi László főgondnok úr évtizedes szolgálatára, munkásságára, amit odaadással végzett szeretett gyülekezetéért, ősei nyomdokát követve! Az Egyházközség ezúton kívánja Szeretteinek, Gyászolóinak Isten vigasztalását és lélekgyógyító áldását! Főgondnok úr emléke legyen áldott, jövője pedig Jézus örök országában teljes a feltámadás által!

- írják a bejegyzésben.

Örvendi László volt önkormányzati képviselő, 2006 és 2014 között a Fidesz országgyűlési képviselője, ezen kívül a MAGOSZ elnökségi tagja, valamint a Magyar Hajdú-Bihar megyei Gazdakörök Szövetsége és a Hajdúszoboszlói Gazdakör elnöke is volt. 2020-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta neki Áder János volt köztársasági elnök az új nemzeti érdekképviseleti és kamarai rendszer kialakításához hozzájáruló magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként.

Emlékét megőrizzük!

